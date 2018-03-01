Soğuklarda yabani hayvanları besleyenlere ceza

Hollanda'da eksi 10 derecenin altına düşen soğuk hava, doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Hayvanseverler, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yabani geyik ve at gibi hayvanları besleme kararı aldı. Hollanda hükümeti ise bunun doğal dengeye müdahale olacağını belirterek, meralarda yaşayan yabani hayvanları besleyenlerin cezalandırılacağını açıkladı. Hollanda'da hafta başından bu yana etkisini hissettiren dondurcu soğuklarla birlikte, meralarda başı boş dolaşan hayvanlarla ilgili olarak polise çok sayıda başvuru yapıldı. Özellike doğal yaşam parkı Flevopolder'da çok sayıda otçul hayvanın, soğuk ve don olayları yüzünden açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karışıya olduğu, bazılarının da öldüğü belirtildi. Ancak polis, bu konuda yapılacak bir şey olmadığını belirterek, hayvanseverleri orman işletimesine yönlendirdi. "Doğal dengeye müdahale" Hollanda Orman İşletmesi, Salı akşamı bir açıklama yaparak, doğadaki yabani hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu duyurdu. Orman işletmesine göre, hayvanların dışardan beslenmesi, doğal dengeye yönelik bir müdahale.

Bunun zaman içerisinde kısır döngüye yol açacağını savunan orman işletmesine göre, dışardan beslenen hayvanlar gelecek yıl daha fazla doğum yapacak ve böylece bakıma muhtaç hayvan sayısı daha da artacak. Bu nedenle orman görevlileri, "gereksiz yere acı çekmelerini önlemek amacıyla" doğal yaşam parklarında kışı çıkaramayacak durumdaki hayvanları vurarak öldürüyor. Hayvanseverler ise, bu duruma tepkili. Flevoland eyaletindeki yabani atlara yem veren Kristel Bonke adlı hayvansever, orman işletmesi tarafındam para cezasın çarptırıldı. Hayvanlara yönelik bu tutumum "utanç verici" olarak değerlendiren Bonke, ceza uygulamasına karşı mücadele edeceğini söyledi. Hollandalı hayvanseverler, Pazar günü hem cezaları protesto etmek hem de doğadaki yabani hayvanlara sahip çıkmak için "hayvan besleme" eylemi gerçekleştirecek. https://twitter.com/bbcturkce/status/968594929961365504 "Doğa kendi dengesini koruyacak güçte" Ancak orman işletmesi, doğadaki hayvanların dışarıdan beslenmesini engellemekte kararlı. Orman işletmesi yetkililerinden Tim Hogenbosch, Hollanda'da doğanın kendi dengesini koruyacak güçte olduğunu belirterek, kolay olmasa da hayvanların bir şekilde soğuk havalarda hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.