Şok açıklamalar: İsrail, 'kemiği toza çeviren' kurşunlarla saldırıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Kemikler Toza Dönüştüğünde" temalı panel düzenledi. AA'nın haberine göre Gazze'deki sağlık sektörünün durumunun değerlendirildiği ve Gazze'den görüntülere de yer verilen panelde, örgüt doktorlarının karşılaştığı vakalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Panelde konuşan Cihan Besisu, bu etkinliğin temasının, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk haftasında yaralıları tedavi eden örgüt mensubu bir cerrah tarafından kullanılan ve gördüklerini tam anlamıyla yansıtan bir ifade olduğunu vurguladı.

Gösterilerin başlamasının ardından iki ay içinde örgüt doktorlarının tedavi ettiği yaralı sayısının, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında müdahalede bulunduklarından fazla olduğunu dile getiren Besisu, "Örgüte bağlı kliniklerde çok sayıda yaralı tedavi edildi ve sağlık ekipleri, kemiklerin tam anlamıyla toza dönüştüğü vakalara tanık oldular. Yapılan ameliyatlar yaralıların durumlarını stabilize etse de pek çoğunun ek ameliyatlara ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyacı var" dedi.