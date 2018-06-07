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Şok gelişme! 100 kartal telef oldu, nedeni araştırılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kan donduran olay Avustralya'da yaşandı. 100'den fazla kama kuyruklu kartal Avustralya'nın doğu Viktorya bölgesinde bir çiftlikte ölü bulundu.

Şok gelişme! 100 kartal telef oldu, nedeni araştırılıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer zehirlenme şüphesi üzerinde duruyor.

Öte yandan türü tükenmekte olan diğer dört hayvanında bu olay sırasında telef olduğu belirlendi.

Avusturalya'da konuya ilişkin yasalar oldukça katı. Zira koruma altındaki bir türü öldüren bir kişi 7,928 bin dolar ceza ya da alt ay hapis cezasına çarptırılıyor. Öte yandan öldürülen her hayvan için cezaya 792 bin dolar daha ekleniyor.

Kama kuyruklu kartallar Avustralya'da yaşayan kanat genişliği en büyük olan kuş türü olarak biliniyor.

Öte yandan bu kartallar bölgede çitçilerin de başbelası.

Zira kartalların ekinlere ve hayvancılık yapan çiftçilerin küçük baş hayvanlarına zarar verdiği öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kama kuyruklu kartal Avustralya ölü bulundu

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