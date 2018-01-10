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Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 17:56 | Son Güncelleme 24 dakika önce

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir öğretmen, okulda düzenlenen toplantı esnasında maaşlardan şikâyet edince kelepçelendi ve gözaltına alındı.

KATC-TV'nin aktardığına göre, Louisiana'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Deyshia Hargrave yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikâyet etti.

Öğretmen daha sonra polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. İnternete yansıyan görüntülerde polisin öğretmeni koridorda kelepçelediği ve ‘Direnmeyi kes' dediği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölge Öğretmenler Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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