Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

KATC-TV'nin aktardığına göre, Louisiana'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Deyshia Hargrave yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikâyet etti.
Öğretmen daha sonra polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. İnternete yansıyan görüntülerde polisin öğretmeni koridorda kelepçelediği ve ‘Direnmeyi kes' dediği görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bölge Öğretmenler Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.
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