Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

İsrail haberi doğrularken, talebin Erdoğan ile Trump arasında ABD'li rahip Brunson'un bırakılması anlaşması çerçevesinde olduğu belirtildi.

Washington Post'un haberinde şu satırlar yer aldı;

"Başkan Trump bir anlaşmaya vardığını düşündü.

NATO Zirvesinde bir araya geldiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu ayın başında yaptığı görüşmesini bir gülümsemeyle, yumruk tokuşturma ve Trump'ın rahip Brunson'ın salıverilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı düşüncesiyle sona erdi. Ancak bizzat Trump tarafından, İsrail'de terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan Türk vatandaşını Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında mühürleyen anlaşma bir karambol vuruşuydu.

Ancak bu anlaşma, Türk mahkemesi Brunson'ı salıvermek yerine cezasını ev hapsine dönüştürmüş olmasıyla paralara ayrılmış görülüyor."

İSRAİL DOĞRULADI

İsrailli bir yetkili, ülkesinin militanlara yardım suçlamasıyla gözaltına aldığı Türk vatandaşını Trump'ın talebi üzerine iki hafta önce serbest bıraktığını söyledi.

Yetkilinin bu açıklaması ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'nin şu anda ev hapsinde bulunan tutuklu rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için yaptığı girişimin başarısız olduğu haberinin ardından geldi.