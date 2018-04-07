Şok Veren Kalp Pillerinin Acısını Azaltacak Yeni Teknolojiler

Kalp ritminiz bozuluyor ve tehlikeli bir biçimde atmaya başlıyor. Doktorlar hemen elektroşok cihazıyla göğsünüze şok basıyor. Bu şok cihazlarının insan vücuduna yerleştirilebilen versiyonları da var. Bilimadamları şok veren kalp pillerinin hastaya acı veren yönlerini ortadan kaldıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.
Çevirmeli telefon kullandığınızı düşünün. California Üniversitesi mühendislerinden Profesör Aydın Babakhani, geleneksel kalp pillerini işte o telefonlara benzetiyor.
Profesör Aydın Babakhani, kalp pillerinin çok eski teknoloji olduğunu, hala kablo ve bataryaların kullanıldığını ve hantal ve büyük olduklarını söylüyor.
Babakhani, Teksas Kalp Enstitüsü kardiyologlarından Mehdi Razavi'yle birlikte bu teknolojiyi güncellemek için çalışıyor.
Öngördükleri sistem gerektiğinde kalbe hem ritim kazandıracak hem de hızlanan ritmi düzenleyecek küçük çipler yerleştirmek.
Dr. Razavi, bugüne kadar bu pillerle ilgili yaşadıkları sorunun, kalp kasının her yerine enerjiyi dağıtan yeterli kablonun olmamasından kaynaklandığını söylüyor.
Çip teknolojisi, pillerinden elektroşok verilen hastaların acı hissetmesini de engelleyebilir.
O'Leary, elektrik direğinden çarpıldığını zannetmiş.
Anne Bunting ise, cihazın hayatını kurtardığını ama canının çok acıdığını söylüyor.
İnsanlar üzerinde yapılmayan klinik öncesi deneyler başarılı oldu.
Prof. Aydın Babakhani, altı eşzamanlı çiple kalp üzerinde bir test yaptıklarını ve hepsinin aynı anda çalışabildiğini bildiriyor.
Amaç, bir kateter yardımıyla kalp damarlarına stent takılması gibi bir yöntemle çipleri kalbe yerleştirmek. Tek fark çipler, atardamardan değil toplardamardan gönderilecek.
Babakhani, cihazın nihai versiyonunun pil kaynaklı olacağın ve pilin de, deri altında görünmeyecek kadar da ince olacağını söylüyor.
Doktor Razavi, çipleri ve jeneratörünü bir senfoni orkestrası ve şefine benzetiyor.
Doktor Razavi, “Kalpte 30 çip var yani orkestranızın 30 müzisyeni var. Bir de çiplere güç sağlayan jeneratörü olacak derinizin altında. O da orkestranın şefi. Senfoninin eş zamanlı, ahenk içinde çalmasını sağlıyor. Tüm çipleri kumanda ediyor, çipler de onun emrine uyuyor.” şeklinde konuşuyor.
Kalp hastalarının bu yeni teknolojiye erişimi ise beş yılı bulacak. Kalp pili teknolojisi, bir akıllı telefonunkine eşit hale gelecek.
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