Şok Veren Kalp Pillerinin Acısını Azaltacak Yeni Teknolojiler

Kalp ritminiz bozuluyor ve tehlikeli bir biçimde atmaya başlıyor. Doktorlar hemen elektroşok cihazıyla göğsünüze şok basıyor. Bu şok cihazlarının insan vücuduna yerleştirilebilen versiyonları da var. Bilimadamları şok veren kalp pillerinin hastaya acı veren yönlerini ortadan kaldıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Çevirmeli telefon kullandığınızı düşünün. California Üniversitesi mühendislerinden Profesör Aydın Babakhani, geleneksel kalp pillerini işte o telefonlara benzetiyor.

Profesör Aydın Babakhani, kalp pillerinin çok eski teknoloji olduğunu, hala kablo ve bataryaların kullanıldığını ve hantal ve büyük olduklarını söylüyor.

Babakhani, Teksas Kalp Enstitüsü kardiyologlarından Mehdi Razavi'yle birlikte bu teknolojiyi güncellemek için çalışıyor.

Öngördükleri sistem gerektiğinde kalbe hem ritim kazandıracak hem de hızlanan ritmi düzenleyecek küçük çipler yerleştirmek.

Dr. Razavi, bugüne kadar bu pillerle ilgili yaşadıkları sorunun, kalp kasının her yerine enerjiyi dağıtan yeterli kablonun olmamasından kaynaklandığını söylüyor.