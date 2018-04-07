HABER

Şok Veren Kalp Pillerinin Acısını Azaltacak Yeni Teknolojiler

07.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Kalp ritminiz bozuluyor ve kalbiniz tehlikeli bir biçimde atmaya başlıyor. Doktorlar elektroşok cihazıyla göğsünüze şok basıyor. Bu cihazların vücuda yerleştirilebilen versiyonları da var. Bilimadamları pillerin hastaya acı veren yönlerini ortadan kaldıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor

Şok Veren Kalp Pillerinin Acısını Azaltacak Yeni Teknolojiler

Kalp ritminiz bozuluyor ve tehlikeli bir biçimde atmaya başlıyor. Doktorlar hemen elektroşok cihazıyla göğsünüze şok basıyor. Bu şok cihazlarının insan vücuduna yerleştirilebilen versiyonları da var. Bilimadamları şok veren kalp pillerinin hastaya acı veren yönlerini ortadan kaldıracak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Çevirmeli telefon kullandığınızı düşünün. California Üniversitesi mühendislerinden Profesör Aydın Babakhani, geleneksel kalp pillerini işte o telefonlara benzetiyor.

Profesör Aydın Babakhani, kalp pillerinin çok eski teknoloji olduğunu, hala kablo ve bataryaların kullanıldığını ve hantal ve büyük olduklarını söylüyor.

Babakhani, Teksas Kalp Enstitüsü kardiyologlarından Mehdi Razavi'yle birlikte bu teknolojiyi güncellemek için çalışıyor.

Öngördükleri sistem gerektiğinde kalbe hem ritim kazandıracak hem de hızlanan ritmi düzenleyecek küçük çipler yerleştirmek.

Dr. Razavi, bugüne kadar bu pillerle ilgili yaşadıkları sorunun, kalp kasının her yerine enerjiyi dağıtan yeterli kablonun olmamasından kaynaklandığını söylüyor.

Çip teknolojisi, pillerinden elektroşok verilen hastaların acı hissetmesini de engelleyebilir.

O'Leary, elektrik direğinden çarpıldığını zannetmiş.

Anne Bunting ise, cihazın hayatını kurtardığını ama canının çok acıdığını söylüyor.

İnsanlar üzerinde yapılmayan klinik öncesi deneyler başarılı oldu.

Prof. Aydın Babakhani, altı eşzamanlı çiple kalp üzerinde bir test yaptıklarını ve hepsinin aynı anda çalışabildiğini bildiriyor.

Amaç, bir kateter yardımıyla kalp damarlarına stent takılması gibi bir yöntemle çipleri kalbe yerleştirmek. Tek fark çipler, atardamardan değil toplardamardan gönderilecek.

Babakhani, cihazın nihai versiyonunun pil kaynaklı olacağın ve pilin de, deri altında görünmeyecek kadar da ince olacağını söylüyor.

Doktor Razavi, çipleri ve jeneratörünü bir senfoni orkestrası ve şefine benzetiyor.

Doktor Razavi, “Kalpte 30 çip var yani orkestranızın 30 müzisyeni var. Bir de çiplere güç sağlayan jeneratörü olacak derinizin altında. O da orkestranın şefi. Senfoninin eş zamanlı, ahenk içinde çalmasını sağlıyor. Tüm çipleri kumanda ediyor, çipler de onun emrine uyuyor.” şeklinde konuşuyor.

Kalp hastalarının bu yeni teknolojiye erişimi ise beş yılı bulacak. Kalp pili teknolojisi, bir akıllı telefonunkine eşit hale gelecek.

Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

El Bab'da büyük patlama

El Bab'da büyük patlama

Rusya ile İngiltere arasında yeni kriz: Kediye ne oldu?

Rusya ile İngiltere arasında yeni kriz: Kediye ne oldu?

İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü

İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.