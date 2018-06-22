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Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

İngiltere eşine zor rastlanır tıbbi bir vak'a yaşandı. 57 yaşında kimliği açıklanmayan bir hasta kabızlık çekmeye başladı.

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

Üç günlük kabızlıki karın ağrısı, mide bulantısı ve bacak ağrısının ardından adam sağ bacağını hissetmemeye başladı.

Giderek ağırlaşan durum neticesinde adamın bacağı önce soğumaya, daha sonra morarmaya başladı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan adam sağlık kontrollerinin ardından korkunç gerçekle yüzleşti.

İKİ KİLO DIŞKI ÇIKARILDI

Adamın bağırsaklarında iki kilo dışkı katılaşmıştı ve rektumuna biriken dışkı sağ bacağına giden ana arter damara baskı yapıyordu.

Doktorlar gayet netti. Eğer hasta acilen ameliyata alınmazsa sağ bacağı kesilecekti.

Bunun üzerine ameliyata alınan adamın bağırsakları dışkıdan tamamen temizlendi.

Poo-case

DÖRT GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS)verilerine göre ameliyatın ardından dört gün yoğun bakımda yatan adama 'Abdominal Kompartıman Sendromu' teşhisi kondu.

Adamın 13 günlük tedavinin ardından yeniden yürümeye başladığı bildirildi.

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kabızlık bacağı kesilecek üç günlük ingiltere dışkı

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