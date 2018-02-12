Sol Parti Ankara'ya baskının artırılmasını istiyor

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, Die Welt gazetesinin Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel için hükümetten daha açık bir tutum sergilemesi talebinde bulundu. Haber ajansı epd'nin sorularını yanıtlayan Sol Parti'nin Meclis Grup Başkan Yardımcısı Heike Hänsel, "imzalanan koalisyon anlaşmasında Türkiye’ye silah satışına ilişkin tek bir kelime yer almadığına" dikkat çekti. Hänsel, "Türkiye’nin rehine politikasına artık bir son vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri konusunda daha fazla baskı yapılması gerektiğini" savundu.

Türkiye'de geçen yıl Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun davasını izleyen Hänsel, bu tarz davalarda yoğun bir "askerileşme" gözlemlediğini aktardı.

Tolu’nun Silivri’de görülen ilk duruşmasında mahkeme önünde zırhlı tankların beklediğini belirten Sol Partili politikacı, "Mahkeme binasına girebilmek için askeri kontrol noktalarından geçtik" diye konuştu. Mahkeme salonunda jandarmaların sanıkların yanında oturduğunu anlatan Hänsel, "Bu şiddet gösterisi bizde bu davanın bir gazetecinin değil, tehlikeli bir teröristin davası olduğu hissini yarattı" dedi.