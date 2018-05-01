Solingen anmasına siyaset karıştırılmasına tepki

Almanya Türk Toplumu'ndan da uyarı geldi.Almanya'nın Solingen kentinde beş Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının 25'inci yıldönümünde düzenlenecek anma törenine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davet edilmesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Alman siyasetçiler, Türkiye'deki erken seçim öncesi, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olan anma töreninin seçim etkinliği amacıyla kullanılmasından endişe ediyor. Tartışmalarla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hükümet Sözcüsü Christian Wiermer, "Korkunç saldırıya ilişkin bir anma, siyasi partiler arası kavgaya malzeme olmaya hiç uygun değil” şeklinde konuştu. Sözcü, hem Alman hem de Türk siyasetçilere anma programını günlük siyasi tartışmaların parçası haline getirmeme çağrısı yaptı. 29 Mayıs 1993'te düzenlenen ırkçı saldırının yıldönümünde yalnızca Solingen kentinde değil, eyalet genelinde anma etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Wiermer, "Genç Ailesi'nin beş evladının hayatını kaybettiği Solingen saldırısı, Kuzey Ren Vestfalya tarihindeki en korkunç saldırılardan biri. Bir çok insan, hayatını kaybedenlerin anısını kalbinde taşıyor” ifadelerini kullandı.

Genç Ailesi'nin anma törenine Türk hükümetinden temsilcilerin de davet edilmesini istediğini ifade eden Wiemer, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinin de bunu desteklediğinin altını çizdi. Tartışmalar programda değişikliğe yol açtı Türkiye'deki erken seçim ilanından sonra Almanya'da tartışmalı hale gelen davet Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet tarafından yapılmıştı. Solingen'in yıldönümünde eyalet meclisinde ayrıca özel gündemli bir oturum yapılması ve bu oturumda Laschet'in davet ettiği Çavuşoğlu'nun da bir konuşma yapması planlamıştı. Ancak muhalefet partilerinin temsilcileri, Çavuşoğlu'nun erken seçim ortamında Almanya'da yapacağı konuşmanın, seçim kampanyasının parçası haline geleceğini belirterek buna sert itirazlar yöneltmişti. Eyalet meclisindeki hararetli tartışmalar sonunda anma programında değişikliğe gidilerek KRV meclisinde planlanan oturum iptal edildi. DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Eyalet Başbakanı Laschet'in, anma ama töreni kapsamında davet ettiği Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Genç Ailesi'ni Başbakanlık binasında ağırlaması bekleniyor.

Türk Toplumu'ndan çağrı Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Solingen anma töreninin, günlük siyasi tartışmalara malzeme yapılmamasını istedi. Sofuoğlu, "Genç Ailesi'nin hassasiyeti dikkate alınmalı, onların üzüntüsü üzerinden yapılacak siyasi tartışmalar sadece Genç Ailesi'ni değil bize de büyük üzüntü verir. Etkinliği bir anma töreni ötesine taşımamak gerekiyor” diye konuştu. Almanya Türk Toplumu olarak hem Alman hem Türk siyasetçilere sağduyu çağrısı yapmak istediklerini söyleyen Sofuoğlu, "Türklerin buradaki can güvenliği ile ilgili bir konu siyasi tartışmaların malzemesi yapılmamalı. Bizim buradaki hayatımızı günlük siyasetinizin bir malzemesi olarak kullanmayın” ifadelerini kullandı. Solingen'in, Almanya'daki aşırı sağın, ırkçı grupların ilk büyük cinayetlerinden biri olduğunu hatırlatan Sofuoğlu şöyle devam etti: "Sanırım Türk Dışişleri anma törenine katılmak isteyerek biz ‘Almanya'daki Türklerin yanındayız' mesajını vermek istedi. Bu doğru bir mesaj aslında, Türkiye hükümetinin Almanya'daki Türklerin yanında olması doğrudur. Ama bizim sorunumuz Türkiye'den kimin geldiği değil Alman siyasetinde kimlerin katılacağıdır. Çünkü Almanya'daki can güvenliğimizin ilk muhatabı Alman siyaseti ve makamlarıdır.”