Solingen saldırısının anma töreninde siyaset istenmiyor

Ancak Genç törene siyaset karıştırılmamasını istedi.Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yakınlarını kaybeden Genç ailesi, 29 Mayıs'taki anma törenine Alman devlet temsilcilerinin katılmasını diliyor. Saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Alman devletini temsil eden bir kişinin yanımıza gelerek, anma töreninde acımızı paylaşması çok iyi bir mesaj olurdu" dedi.
Hem Türkiye hem de Almanya'yı memleketi olarak gördüğünü vurgulayan Genç, "Türk devletinin de bir temsilci göndermesi benim için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. Bu anma töreninde "öldürülen çocuklarımı anmak istiyorum" diyen Mevlüde Genç, törene "siyasetin karıştırılmamasını" talep etti.
Çavuşoğlu'nun törene katılması bekleniyor
29 Mayıs'ta Solingen'de düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor. Ancak Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere kısa bir süre kala Çavuşoğlu'nun törende konuşma yapması, etkinliğin seçim kampanyasına dönüşebileceği gerekçesiyle endişelere yol açmıştı.
Aşırı sağcılar tarafından 29 Mayıs 1993'de Türklerin oturduğu bir bina kundaklanmış, Mevlüde Genç saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Saldırıda Genç ailesinin diğer fertleri de yaralanmıştı. Saldırıdan kısa süre sonra yaptığı açıklamalarda barış ve dostluk çağrıları yapan Mevlüde Genç büyük saygınlık kazanmış ve Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.
Saldırıyı düzenlenen dört aşırı sağcı erkek ise 1995 yılında cinayetten hüküm giymiş, ancak bir süre sonra tahliye edilmişlerdi.
dpa/JD,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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