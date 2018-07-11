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Soma davasında karar

11.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.

Tutuklu sanıklara 15 ile 22 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Aileler karara tepkili.Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Eynez Maden Ocağı'nda 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada bugün karar açıklandı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve beşi tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan taksirle birden fazla öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgürlükçü Hukukçular Platformu'nun duruşma salonundan aktardığına göre, Şirketin genel müdürü Ramazan Doğru taksirle ölüm ve yaralamadan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu yargılanan diğer sanıklar İşletme Müdürü Akın Çelik taksirle öldürme suçundan 18 yıl 9 ay, Teknik Müdür İsmail Adalı taksirle öldürme suçundan 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy taksirle öldürme suçundan 18yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda mahkeme heyetinin "sanıklara verilen basit cezalar karşısında” ailelerin tepki gösterdiğini aktardı.

Gösterilen tepki üzerine mahkeme heyetinin salonu terk ettiği, verilen aranın ardından heyetin salona dönerek kararın okunmasına devam ettiği kaydedildi. Mahkemenin kararına göre 14 kişi ceza aldı, aralarında maden şirketinin sahibi Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 sanık hakkında beraat etti.

Duruşmayı izleyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sanıklara "düz taksir” gibi basit bir nedenle cezalandırılmasını eleştirdi.

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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