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Somali'de askeri konvoya saldırı: 9 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 06:43 | Son Güncelleme

Somali'nin güneyinde Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Somali'de askeri konvoya saldırı: 9 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoya saldırı düzenlendi.

Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Somali eş-şebap askeri konvoy saldırı

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