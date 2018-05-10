Korkunç infaz! 11 kocası var diye taşlayarak öldürdüler

Eş Şebab'ın recm ettiği Şükri Abdullahi Warsame adlı kadın, örgüt mahkemesinde 'önceki kocalarından boşanmadan 11 defa evlenmekten' suçlu bulundu. Somali'nin güney kenti Sablale sakinleri, kadının boyun seviyesine kadar gömüldüğünü ve ölünceye dek eş Şebab militanları tarafından taşlandığını söyledi.
ŞERİAT KANUNLARI GEÇERLİ
Eş Şebab'ın hüküm sürdüğü topraklarda Şeriat kanunları geçerli. Örgütün bölgeden sorumlu yetkilisi Muhammed Ebu Usama Reuters haber ajansına "Şükri Abdullahi ve resmi eşi dahil dokuz kocası mahkemeye çıkarıldı, her biri kadının kocası olduğunu söyledi" dedi.
BİR ERKEĞİN DÖRT KARISI OLABİLİR
Şeriat kanunlarına göre bir kadının birden fazla kocası olamaz, ama bir erkeğin dört karısı olabilir.
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