HABER

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok büyük bir patlama meydana geldi.

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamanın ardından, parlamento yakınlarında çatışma çıktığı belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit varSon dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somali Son dakika haber patlama Mogadişu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.