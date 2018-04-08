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Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

Somali'de, ülkeye yasa dışı yollardan para sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağa baskın yapıldı. Havalimanında yapılan baskında, uçaktan 9 milyon dolar nakit çıktı.

Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Dubai'den geldiği kaydedilen 9 milyon dolar nakit taşıyan BAE'ye ait bir uçağın yakalandığı ve paraya el konulduğu belirtildi.

Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlatırken, yetkililerden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

KÖRFEZ KRİZİNDEN BERİ İLİŞKİLER SOĞUK

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.

DUBAİLİ ŞİRKETİN İŞ YAPMASI YASAKLANMIŞTI

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera limanının işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

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Somali Mogadişu Birleşik Arap Emirlikleri BAE dolar uçak baskın

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