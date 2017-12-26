Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Pazartesi yayımlanan videoda IŞİD destekçilerine 'dinsiz imansızların' peşine düşülmesi ve kiliselere, pazarlara, eğlence yerlerine saldırı düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.

'SARHOŞ OLMALARINDAN FAYDALANIP VURUN'

IŞİD destekçilerinin Noel ve yılbaşında insanların alkol içip sarhoş olmalarından faydalanıp 'dinsiz imansızlara' saldırmasını isteyen videoda, o sırada çocukların bulunup bulunmadığına aldırılmaması vurgusu yapılıyor.

'YALNIZ KURTLAR' İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

SITE, Twitter'da Somali IŞİD'inin ilk videosunun yayımlandığını duyururken şu mesajı paylaştı: ''IŞİD yalnız kurtlara Noel ve yılbaşında çocukların olup olmadığına aldırmaksızın saldırı düzenleme, gece kulüpleri, kiliseler ve pazarları vurma çağrısı yaptı.''