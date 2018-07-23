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Böyle adet olmaz olsun! Sünnet edilen 10 yaşındaki kız kaybından öldü

23.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Somali'de mahalledeki bir kadın sünnetçiye sünnet ettirilen 10 yaşındaki bir kız çocuğu kan kaybından öldü.

Böyle adet olmaz olsun! Sünnet edilen 10 yaşındaki kız kaybından öldü

Dahir Nur adlı baba, bunun kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek sünnetçiden davacı olmayacaklarını açıkladı.

Ülkedeki kız çocukları ve kadınların yüzde 98'inin sünnetli olduğu belirtiliyor.

Somali anayasası kadın sünnetini yasaklıyor. Ama ülkede bu suçu cezalandıran bir yasa yok.

ÇOCUK TETANOS OLDU

Dhusamareb kentindeki Hanano Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Abdirahman Omar Hassan, Voice of America'ya "Hayatımda böyle sünnet edilen birini görmedim" dedi.

Kız çocuğuna müdahaleyi yapan ekipte olan Hassan, çocuğun hastaneye getirildiğinde tetanos olduğunu belirlediklerini belirtti.

Bunun sünnetin steril olmayan aletlerle yapılmasından kaynaklandığı sanılıyor.

Babası, çocuğun ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söyledi.

Galkayo Barış ve Kalkınma Eğitim Merkezi adlı kadın hakları kuruluşunun Direktörü Havva Aden Muhammed ise "Sünnetçi gözaltına alınsa bile, ülkede bunu cezalandıracak yasa yok. Bu Somali'de her gün yaşanan pekçok olaydan sadece biri" dedi.

Somali'de şimdiye kadar kadın sünnetinin cezalandırılmasına yönelik girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

Gözlemcilere göre, siyasetçiler, bunun dini bir gereklilik olduğuna inanan halkla ters düşmemek için yasal düzenlemeden uzak duruyor. Ülkede sünnet olmayan kız çocuklarının baskı gördüğü belirtiliyor.

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Somali kadın Sünnet kız çocuğu kan kaybı ölüm

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