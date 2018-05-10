Somali'de 11 erkekle evli kadın recmedildi

Somali'de El Kaide bağlantılı El Şebab örgütünün kontrolündeki Aşağı Şaballe bölgesinde yaşayan bir kadın, 11 erkekle evli olduğu gerekçesiyle recmedildi.
El Şebab'a bağlı yerel mahkeme, 30 yaşındaki Şükri Abdullahi adlı kadının eşlerinin hiçbirinden boşanmadan bir diğeriyle evlendiğini belirtti. Hâkim, Abdullahi'nin çok eşlilik suçlamalarını kabul ettiğini söyledi. El Şebab'ın sözcüsü konumundaki bir yayın organının haberine göre, erkeklerden ikisi Abdullahi'yle ilişkilerinin ayrıntılarını mahkemeyle paylaştı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, mahkemenin kararı doğrultusunda boynuna kadar gömülen Abdullahi, Aşağı Şaballe'ye bağlı Sablale'deki militanlarca taşlanarak öldürüldü.
Somali'de bir İslam devleti kurmayı hedefleyen El Şebab'ın ülkede kontrol ettiği bölgelerde yönettiği mahkemeler, suçlanan kişilerin avukatla temsil edilmesine ya da verilen kararların temyize götürülmesine imkân tanımıyor. Zina ya da casuslukla suçlanan kişilerden bazıları recm yoluyla infaz ediliyor. Hem erkek hem de kadınlar bu tür infazların kurbanı olabiliyor.
Somali'de poligami, dört kadınla evlilik yapabilen erkekler arasında çok daha yaygın. Ancak bazen kadınlar da özellikle ekonomik nedenlerden ötürü, resmi olarak boşanmadan ikinci bir eşle evlenebiliyor.
DW,dpa/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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