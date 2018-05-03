Somali’de Alman hemşire kaçırıldı

Hemşireyi bulmak için aramaya çalışmaları başlatıldı.Kızılhaç yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Alman hemşire çarşamba akşamı silahlı kişiler tarafından yardım örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'daki binasından kaçırıldı. Eylemi düzenleyenlerin, ana kapıdaki güvenliğe yakalanmamak için rehineyle arka kapıdan kaçtıkları belirtildi.

Çalışanlarının güvenliği konusunda büyük endişe duyduklarını kaydeden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Somali misyonu başkan yardımcısı Daniel O'Malley, Alman hemşirenin, ülkedeki insanların hayatını kurtarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için canla başla çalıştığını vurguladı.

Kızılhaç çalışanının serbest bırakılması için farklı kanallardan çabaların sürdüğünü açıklayan yardım örgütü, kaçırılan kişinin kimliğine veya kaçırma olayının arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermedi.

Yoksulluk ve terör

Yabancıları hedef alan kaçırma eylemleri Somali'de sık sık meydana geliyor. Somali halkı da yoksulluk ve açlığın yanı sıra radikal İslamcı El Şebab örgütünün şiddet eylemleri nedeniyle tehdit altında. El Kaide ile bağlantılı olan silahlı örgüt, Somali'de Şeriat devleti kurmayı amaçlıyor.

Somali, güvenlik alanında ve devlet yapısındaki boşluklar nedeniyle "düşkün devlet” (failed state) kavramının en bariz örneklerden birisi olarak gösteriliyor.

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dpa/AFP/Reuters, AÜ/HS

