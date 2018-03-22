Somali’de Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi öldü.

Emniyet Müdürü Muhammed Hüseyin, patlamanın kalabalık Makka Almukarramah yolu üzerindeki Weheliye Oteli yakınında meydana geldiğini belirtti. Cadde geçmişte de Somali’de faaliyet gösteren silahlı grup El Şebab’ın düzenlediği saldırıların hedefi olmuştu.

Associated Press ajansına açıklama yapan polis şefi, ölenlerin çoğunun yoldan geçenler ve esnaf olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu El Şebab üstlendi. Grup, Somali’de özellikle otel ve askeri tesisler gibi yüksek profilli yerleri hedef alıyor. Ekim ayında patlayıcı yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 512 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı ülkenin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Saldırıdan El Şebab sorumlu tutulmuştu.

Bir süredir sakin olan Mogadişu’da bir ay önce iki bomba yüklü araç patlamış, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika Birliği, Somali’de bulunan 21 bin kadar askerini 2020’ye kadar çekmeyi planlıyor, ancak İslamcı grup El Şebab’la mücadele eden Somali’de askerin ve kolluk birimlerinin güvenliği devralmaya hazır olup olmadığı kaygı uyandırıyor.

Amerika da geçen yıl El Şebab’a karşı Somali’de çok sayıda insansız hava araçlı saldırı düzenledi.