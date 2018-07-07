Somali'de Bombalı Saldırılar

Somali İçişleri Bakanlığı ve emniyetini hedef alan bombalı saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İlk olay, silahlı saldırganların başkent Mogadişu’daki İçişleri Bakanlığı binasının ana giriş kapısı dışına yerleştirdikleri bombayı patlatmasıyla başladı. Üç silahlı saldırgan yoğun dumanların arasında bakanlık kompleksine girdi.

Güvenlik kuvvetlerinin müdahalesinin ardından yaşanan bir saatlik çatışmada üç militan ölü ele geçirildi.

Görgü tanıkları ilk patlamada ölenler arasında bakanlık çalışanları olduğunu söylerken, yetkililer aramalar devam ettiği için ölü sayısının artabileceğine işaret ediyor.

İçişleri bakanlığında çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin bina içinde mahsur kaldığı, bazılarının pencerelerden kaçmayı başardığı bildirildi.

Mogadişu’nun işlek bir semtinde yer alan Somali İçişleri Bakanlığı merkezi, parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına da çok yakın.

İkinci patlamaysa İçişleri Bakanlığı’nın karşısındaki emniyet binasında yaşandı.

Sağlık ekipleri binadan 17 yaralının çıkarıldığını belirtti.

Saldırıların ikisini de terör örgütü el Şebab üstlendi. El Şebab, Ramazan ayı dolayısıyla eylemlerine ara vermişti.

