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Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınında İki Saldırı

14.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında iki saldırı düzenlendi. Olayda beşi saldırıyı düzenleyenler olmak üzere en az 6 kişi öldü

Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınında İki Saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında iki saldırı düzenlendi. Olayda beşi saldırıyı düzenleyenler olmak üzere en az 6 kişi öldü.

Görgü tanıkları, Peace Garden adlı bir parkın yanındaki güvenlik noktasına hızla ilerleyen bir aracın infilak ettiğini, sonrasında da silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli bir çatışma olduğunu bildirdi.

Haberlere göre, güvenlik güçleri saldırganları püskürtmeyi başarırken, biri asker beşi saldırganlar olmak üzere en az 6 kişi öldü. Yaralananların da olduğu ve ambulanslarla hastaneye taşındıkları belirtildi.

Bu olayın ardından, Peace Garden ve resmi yetkililerin sıkça kaldığı işlek bir otel olan SYL otelinin civarında yine bir araçla ikinci bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırıların sorumluluğunu El-Şebab üstlendi.

Mogadişu’de geçen hafta da içişleri bakanlığı binasını hedef alan ikiz saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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