Somali’de İkiz Saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı iki araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası silah sesleri de duyuldu. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali polisi, ilk patlamanın ulusal istihbarat merkezi civarında olduğunu açıkladı. İkinci bombalı saldırı parlamento yakınında düzenlendi. Güvenlik güçlerinin, başkanlık sarayına saldırmayı planladıklarını düşündükleri silahlı kişilerle çatışmaya girdiği
El Kaide bağlantılı El Şebab’ın sıklıkla hedef aldığı başkentte, aylardır bir saldırı yaşanmamıştı. Son saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
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