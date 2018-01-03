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Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

03.01.2018 17:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı bulûğ çağı ve evlilik yaş sınırı tanımlamaları ile bir kez daha gündeme oturmuş durumda. 2008'den bu yana Diyanet'in tartışma yaratan açıklamalarını ve fetvalarını derledik.

Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanlığı bir kez daha gündemde. Bu kez internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadeleri kamuoyunun tepkisini çekmiş durumda.

Bazı kadın ve çocuk hakları dernekleri, ifadelerin "çocuk istismarı" içerdiğini belirterek, ifadeleri eleştirmişti.

Diyanetin aynı sözlüğünde "Nikâh" tanımlamasında bulûğ çağına erişmiş kişilerin evlenebilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesi ise bazı gazeteler ve siyasiler tarafından Diyanet'in erken yaşta evliliklere destek verdiği yönünde yorumlandı.

2008'den bu yana gündeme oturan ve tartışmalara yol açan Diyanet fetvalarını ve açıklamalarını derledik.

'BABANIN ÖZ KIZINA ŞAHVET DUYMASI HARAM DEĞİL'

Diyanet'e bağlı fetva sitesinde Ocak 2016'da, "Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikâhını düşürür mü?" diye soruldu.

Soruyu İslam kaynaklarından farklı görüşleri referans gösterilerek yanıtlayan Diyanet, "Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz" ifadelerini kullanıldı:

"Babanın kendi öz kızını öperken şehvet duyması durumunda nikâhın ne olacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. Bazı mezheplere göre, babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur."

"Hanefilere göre ise; babanın, kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda kızın annesi bu babaya haram olur. Ancak bu tür sonuç doğuracak tutmanın, teni tenine değerek olması ya da altının sıcaklığını iletecek kadar ince bir örtüden olması gerekir. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir. Şehvet duymanın işareti, erkeğin organında bir uyanma, uyanıksa uyanışının artması, kadının da kalbinin heyecanla çarpmasıdır."

Kamuoyu tepkilerinin ardından Diyanet, söz konusu yanıtı internet sitesinden kaldırdı ve haberini yapanlara dava açacağını duyurdu.

'İNTERNET İLE EŞİNİZDEN BOŞANABİLİRSİNİZ'

6 Aralık 2017 günü Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, gelen bir soruya cevap olarak, erkeğin "Telefon, faks, mektup, mesaj ve internetle ile de eşinden boşanabileceğini" açıkladı:

"Bir kimse, yüzüne karşı 'seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir."

"Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar."

'CEMEVLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

3 Ocak 2016'da eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AKP'nin 64. Hükümet Programı'nda yer alan, "Cemevlerine hukuki statü verilmesi" ile ilgili konuşmuştu:

"Biz dini statü veremeyiz, statüyü ancak bu yolun bizatihi sahipleri belirleyebilirler. Alevilik meselesini teolojik bir tartışma zeminine çekmeden, sadece sosyal, hukuki zeminde konunun ele alınması gerektiğini hep ifade etmişimdir. Bizim daima iki kırmızı çizgimiz olmuştur, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik."

"Bir tanesi; Aleviliğin İslam'ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi. Çünkü bin yıllık tarih bunu yalanlıyor, doğru olmadığını ortaya koyuyor. İkincisi de; cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi. Ama kendi tarihinde var olduğu şekliyle ocakların talepleri doğrultusunda özgürce kendi geleneklerini, kendi kültürlerini, kendi inançlarını yaşamalarının da hem İslam'ın, hem hukukun onlara verdiği bir hak olduğunu düşünüyorum"

Bunun üzerine Alevi Dernekleri 7 Ocak'ta Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi Genel Başkanı Baki Düzgün ise Görmez'e şunları söylemişti:

"Bir din temsilcisi olarak bırakın inançlara şekil vermeyi, bu topluma sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmeye çalışın. Yıllardır bizler birleştirici ve bütünleştirici olmaya çalışırken, sizler bölücü ve ayrıştırıcı oluyorsunuz."

'ALEVİLERLE EVLENİLMEZ' FETVASI

Cemevlerine ilişkin tartışmaların hemen ardından Diyanet'in fetvalar sayfasında Alevilerle evlenilmeyeceğine ilişkin birtakım ifadeler gündem oldu.

Kendileriyle evlenilmesi caiz olmayan kişilerin ayet ve hadislerde belirtildiği, bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğunu söyleyen fetvada Diyanet, "Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?" sorusuna şu şekilde yanıt veriyor:

"İslam'a göre Müslüman bir kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Allah'a, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın elçisi olduğuna, onun ümmetine tebliğ edip hayatında uyguladığı dini hükümlere inanan ve bunları kabul eden herkes Müslümandır. Bu itibarla evlenirken aranan nokta, kişinin Müslüman olup olmadığının tespitidir. Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez."

GÖRMEZ'İN 1 MİLYON LİRALIK MAKAM ARACI

2015 yılında Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e tahsis edilen makam aracının fiyatı da günlerce tartışıldı. Ana muhalefet partisi CHP, Görmez'e tahsis edilen Mercedes marka aracın 1 milyon TL değerinde olduğu iddiasını ortaya attı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracın 320 bin TL olduğunu söyledi ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yazılan bir yazıda aracın piyasa fiyatının 1.006.641,64 TL olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Mehmet Görmez "1 milyonluk makam aracı" tartışmaları hakkında 'iddiaların bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü' söyledi ve "Bir kurumun ve o kurumun başındaki insanı itibarsızlaştırmak için bir araç olarak kullanıldı. Bunu gördüğüm an benim için o araç bir mezara dönüştü. Ben bir gün daha o araca binmedim" ifadelerini kullandı.

Görmez'in Mercedes'i "iade edeceğini" açıklaması sonrası Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımıza bir Mercedes'i ben tahsis edeceğim. Üstelik zırhlı olacak" dedi. Bunun üzerine Görmez'eyeni bir zırhlı Mercedes tahsis edildi.

'MİLLİ PİYANGO HARAMDIR' FETVASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Yılbaşı bileti almak günah mı?' sorusuna 21 Aralık 2017 günü "Piyango bileti almak kumardır ve haramdır" şeklinde yanıt verdi.

Yanıtta ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır.

"Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez."

'FEMİNİZİM AHLAKSIZLIKTIR' AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü'nde resmi web sitesine Türkiye Diyanet Vakfı'nın iki cilt halinde yayınladığı İlmihal 1-2 adlı eserin "Kadın Hakları" başlıklı 14 sayfalık bölümünü koydu.

Yazıda feminizmle ilgili bölüm "Feminizm ahlaksızlıktır" başlığıyla yer buldu ve şu ifadeleri içeriyordu:

"Feminizm, ahlaki ve sosyal bakımdan çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bir kere, feminizm hareketine "kapılan" kadın, genel olarak kayıtsız şartsız özgürlük düşüncesiyle aile için vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymaktadır."

O dönem kamuoyundan alınan tepkiler üzerine yazı değiştirildi ve kadın örgütlerine gönderilmek üzere bir yazılı açıklama yapıldı:

"Başkanlık olarak kadın haklarını ve toplumda bu konuda bilinç ve duyarlılık oluşmasını çok önemsediğimizi, bunun için de kadın haklarını güçlendirmeye yönelik etkinlikleri her geçen gün artırdığımızı bütün kamuoyu bilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, kadınlara yönelik şiddet, kadınların eğitimi ve benzeri konularda yanlış anlaşılmaya meydan verecek her türlü söz ve tavırdan kaçınmakta duyarlı olacağımızı da bilmenizi isteriz."

Bitcoin için Diyanet'ten fetva geldi: Caiz değil!
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı
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Fetva diyanet işleri başkanlığı buluğ çağı evlilik yaş sınırı

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Diyanet olmuş saraykent hırsızlık rüşvet yalan talan soygun edep haya ile ilgili tek açıklama yapmayali uzun zaman oldu.. saraya değil Allah a kül ol yoksa kendini lagvet bir işe yaramazsın boşuna vergi artışı
yahudilik inanciniza goremi soyluyorsunuz ? musluman iftira atamaz demekki sen degilsin abdmi emretti saldirin diye yeter birakin kafire usaklik etmeyi
@mah6bsddn4 sen müslümanlığı islamiyeti nerde okudun acaba ? yahudilik falan saçma sapan yorumlar yapmak yerine bir bak bakalım neresi yanlış söylenlerin ! Kardeşim ilk emirlerden "oku" size hiçbir şey ifade etmiyor mu ? Görmezden gelmek niye? Eğitim öğretimin olmadığı toplumlar büyük sıkıntı yaşarlar, yaşıyorlar ! Az biraz gözünüzü vicdanınızı açın tek taraftan bakmayın ! En büyük düşmanımız cahilliktir, saçma sapan söylemlere inanmayın Allah aşkına !
@vedatca04 Ark.Sen hangi ülkenin vatandaşısın?Yokturda rahat konuşuyorsun.Varsa 9 yaşında bir kızın evlendirirmisin?Sen ne iş yapıyorsun merakettim.
@mah6bsddn4 950 BİN İMAM HATİPLİ SANA HAKKINI HARAM.OLSUN DİYOR SAYİN ERBAŞ BU AKP İÇİN SON YIL OLUCAK 9500 İMAM ALIMINDA 500 TANE İMAM HATİP MEZUNU NA OYUN KUMPAS HEPİNİZ KAHPE FETOCU NUN KOPIKLIRI İŞİNİZİ SONUNUN ÇOK KÖTÜ OLUCAK HEMDE DİNDAR KESİM BU SONUN UZUN HAZIRLACAK CHP SÖLÇÜLERİ DEĞİL SİZ BU KAHPLİK BU İNSAN. İ.H .L mezunlarica bu diyaneti yasskladiniz
@vedatca04 950 BİN İMAM HATİPLİ SANA HAKKINI HARAM.OLSUN DİYOR SAYİN ERBAŞ BU AKP İÇİN SON YIL OLUCAK 9500 İMAM ALIMINDA 500 TANE İMAM HATİP MEZUNU NA OYUN KUMPAS HEPİNİZ KAHPE FETOCU NUN KOPIKLIRI İŞİNİZİ SONUNUN ÇOK KÖTÜ OLUCAK HEMDE DİNDAR KESİM BU SONUN UZUN HAZIRLACAK CHP SÖLÇÜLERİ DEĞİL SİZ BU KAHPLİK BU İNSAN. İ.H .L mezunlarica bu diyaneti yasskladiniz
@mah6bsddn4 soylenenlerin neresimi yanlis sence 9 yasindaki bi kizi evlendirmek dogru mu?Yada bi babanin kizina sehvet duymasi?Yada alevilerle evlenilmez fetvasi?Bunlarin hic birinin muslumanlikta yeri yok kardes kimse de oldugunu savunamaz.Ben Kurani okuyan bilen biriyim ve bunlari hic biri Kuranimizda yok.Diyanet isleri baskaninin 1 milyon tllik arabaya binmesi ne olacak peki.Vergiler bu kadar yuksekken halk sefil durumda ekonomi berbat durumda iken diyanet isleri baskanimiz 1 milyon tllik arabay biniyo.SARAYİN KULU OLMAYİN ALLAH’in KULU OLUN.
@vedatca04 sende ne din kaldı ne iman bak yavrum yahudi olabilirsin runda olabilirsin benim yazdığımda bir iftira yok her cumaya giderim uzun zamandır hırsızlık rüşvet erkek çocuklara taciz bahsedilmedi senin dinin ne bilmiyorum ama derdin SARAY
Ben Alevi bir vatandaş olarak vergimi ödüyorum ve milyonlarca Alevi de ödüyor. Benim paramla diğer ibadethanelere hizmet ediliyor maaş ödeniyor. Helal etmiyorum paramı. Her ayın 15 inde maaşını çekenlere duyurulur haram olsun
İnsanın müftüsü kalbidir. Gerisi boş.
@ekinoks0 İyide T.C.nin diyanetinden bahsediyoruz.Acaba Fetva verenlerin içinde veya doğru bulanların içinde 9 yaşında kızı olan kızını evlendirirmi?
Allah belanızı versin
Diyanete acilen bir düzenleme getirilmeli. Bu kadar saçma açıklamaları yapmak için ülkenin düşmanı olmak lazım. Buluğ çağı dediği insanlar için üreme döneminin başlangıcı olan dönüm bir insanın aynı zamanda evlenebileceği yaş anlamına getirilmemeli. Bu yaş dönemi sağlıklı düşünüp, doğru kararı verebilecek bir dönem değildir. Hele evlenme gibi bir karar için asla uygun bir yaş dönemi değildir. Böyle mantıksız olamaz inanılır gibi bir şey değil.
İşte bunlar yüzünden 5 6 yıldır cuma çıkışı para vermiyorum diyanet hesabina
RABBİMİN KİTABINA KARŞI GELMEK BU NASIL BİR MANYAK BEYİNSİNİZ HZ ALİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DAMADI DEĞİLMİ ALEVİ DEĞİLİM AMA KURBAN OLUN SİZ ALEVİLERE
Devletin takil bayiye sokmadigı çocuğu, diyanet gerdege sokuyor
bilinçli insanları .saf dışı.. bırakıp.. gündem yapmak.. diyanetin işi bu oldu.. GÜNDEM YAPIP.. ZİHİN BULANMASI... en iyi yoldur... İNSANLARI UYUTMAK...
algı operasyonları, kişiler ve kurumlar üzerinden İslam'a açılan savaşlar devam ediyor. asıl amaç İslam'dan soğutup dinsiz bir toplum vücuda getirmek. sınırlı ve özet anca bu kadar.
Doğru söylüyorsun arkadaş buna yorum yapanların beyinleri bacak arasında olduğundan işleri güçleri suları bulandırmak. Umarım o sularda boğulacak bu zihniyeti bozuklar.
Gelde çıldırma kardeşim bizde biliyoruz ergenliğe giren birinin hamile kalabileceğini siz beyninizle değil de alt tarafınızla düşündüğünüz için bu fetvayı vermenize sasmadik. Sen ki diyanetsin bukadar boşanmanın bukadar aile içi şiddetin olduğu bir ortamda daha çocuk yaştaki insanlara evlenebilir nasıl diyebilirsin? İnsanlar 25 yaşlarında bile kişilikleri tam oturmuyorken bunu nasıl söylersiniz yazık günah sizlerin yüzünden bukadar insan ateist oluyor bunun vebalini bu cehaleti elbet hesabını vereceksiniz
şans oyunlarına haram diyen alkole haram diyen sigaraya mekrüf diyen fakat bunların gelirinden maaş alanlara denecek tek söz haramzede bu kurum haramzadeler topluluğu
RABBİMİN KİTABINA KARŞI GELMEK BU NASIL BİR MANYAK BEYİNSİNİZ HZ ALİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DAMADI DEĞİLMİ ALEVİ DEĞİLİM AMA KURBAN OLUN SİZ ALEVİLERE SÖKÜP ATTIĞI TIRNAKLARI OLAMAZSINIZ RUH HASTALARI
acaba diyanettekinler çoçuklarını 9 yaşındamı evlendiriyorlar sormak lazım
diyanet (fetva..!) yayınlıyor gelen tepkiye göre üstleniyor. herhangi bir tepki gelmezse sıkıntı yok tepkiler geldiği anda ise ben yazmadım kuzenim yazmış rolünü oynuyor.!
kapatilmali gereksiz bir kurum
tamamı haramzade olan kurum vergilerimizden bunlara ödenen maaşlar zehir zıkkım olsun hakkımı helal etmiyorum asalaklar topluluğu
bence diyanettekiler KURAN-I KERİMİ tam bilmiyorlar.Kendilerinden başkası müslüman değil gibi düşünüyorlar galiba.
Farkındamısınız güzelim dinimizi nasıl belden aşağıya indirgiyorlar. koskoca kitabın içeriği kadından ve seksten ibaret sanki. özür diliyorum herkesten bunu yazarken bile utanıyorum. Bu konular içerisinde paralize olunmuş resmen. Herkes alsın eline KURAN-I KERİMİN türkçe mealini tam okusun ve başka hiçbirşeyede itibar etmesin.
Doğruluk, dürüstlük, ALLAH sevgisi v.s gibi fetvalar vereceklerine, cinsel ve saçma sapan fetvalar veriyorlar. Bu kurum çok büyüdü. Parayla ibadet yapıyoruz. Kuran a aykırı. İnsanların vergilerinin büyük kısmı bu kuruma aktarılıyor. Yetmiyor, yardımlar toplanıyor. Camilerde ellerinde kağıt Vaaz veriyorlar. Eski hocalarımız benim ücretim ALLAH tandır derlerdi. kalpten gönülden Vaaz verirlerdi. Şimdikiler, Lüxs içindeler MÜSRİF HARAM deyilmidir. Bu kuruma laf söyleyene, Kafir gözüyle bakanlar var.
provakatörler iş başında,yanlışlara eyvallahta doğruları nasılda çekiyolar başka yerlere
ben dinimi kendim öğrenirim.diyanet boş bir kurumdur.
Kızlar 9 yaşında evlenebiliyorsa önce kendi çocuklarına bunu yapsınlar. Diyanet insanları kandırıyor. Kuranı açın bir bakın mezhepler diye bişey var mı yok mu ? Insanları bölüp parçalıyorlar alevi sunni diye. Ulan kendi çocuğuna şehvet duyan adam sapıktır be. Bu ne biçim bişey sapıklık,çocuk istiamarı, insanları ayırmanın oñünü açıyorlar.Buna da islamiyet diyorlar. Açın kuranı okuyun arkadaşlar bizim bu sözde islam hukukçularına ihtiyacımiz yok.
Devlet kamu çalışan sütatüsünde hoca ve müezzinlerin kadrosu olmasın hiçbir hoca ve müezzin her vakit camiye gelip cemaata nammaz kıldırmazlar.Ki köylerde bazı imamlar sabah nammazı için bile camiye gelip namaz kıldırmıyorlar.İmamları kadrodan çıkarıp camilerin derneklerince ücret ödenmesi gerekir.Diyanetide devlet idaresinde belli noktalarda göev verilmelidir.
Kızlar 9 yaşında evlenebiliyorsa önce kendi çocuklarına bunu yapsınlar. Diyanet insanları kandırıyor. Kuranı açın bir bakın mezhepler diye bişey var mı yok mu ? Insanları bölüp parçalıyorlar alevi sunni diye. Ulan kendi çocuğuna şehvet duyan adam sapıktır be. Bu ne biçim bişey sapıklık,çocuk istiamarı, insanları ayırmanın oñünü açıyorlar.Buna da islamiyet diyorlar. Açın kuranı okuyun arkadaşlar bizim bu sözde islam hukukçularına ihtiyacımiz yok.
kesin bir olay patlak verecek yazın bir kenara siz takılın bu olayla diyorlar ver mehteri ver ver ver
Dinayetle alakası olmayan bir kurum.Hiçbir açıklamasını dinlemiyor ve kaile almıyorum.
Diyanet işleri, bu ülkede birçok bakanlıktan daha fazla ödenek ayrılıyor, ama türk diyanet başkanlığı değil, işid diyanet başkanlığı gibi davranıyor, üstüne üstlük dinimize en büyük zararları veriyor, hiç bir türk vatandaşı dikkate dahi almıyor, ödenekleri kesilmeli, gerekli görevden almalar yapılmalı, atatürk bu kurumu sapkın düşünceleri fetva diye verin diye değil, halka dini doğru anlatın diye kurdu!
9 yaşındakı kız evlenır dıyeceksın babanın kızına sehvet duyabılır dıyeceksın ve dın adamı olarakta devletten maaş alacaksın vıcdanın rahattır umarım
@beray_cunda Anket yapılsa Diyanete güven çok korkuç çıkar.
Yapamadıkları her şeyden nefret ediyorlar;sanat,sevgi,bilim,eğlence... Yaptıkları hiç bir şeye ses etmiyorlar;tecavüz,katliam,hırsızlık,pedofili,ensest... Kabus gibi! Neyi kurtaracağımızı şaşırdık. Ağaçları mı ? Hayvanları mı ? Kadınları mı ? Çocukları mı ? Cumhuriyeti mi ? Her yer talan !
ne diyanet, ne rtük ikisi de kapatılmayı hak eden, milleti sömüren iki kurum. kilidi vuracaksın, çalışanları soluğu Pensilvanya'daki sümüklünün yanında almazlar ise ben de arap olayım. bir tanesi sağlam çıkarsa ben adam değilim. hepsi çürük yumurta, milletin vergileriyle maaş alırlar, hocası namaz kıldırmaya camiye gitmez, rtükü masaların başında sabahtan akşama kadar çay kahve içer. yok mu bunlara hesap soracak bir babayiğit
BUNLARI DUYUP VE KABUL EDEN MÜSLÜMANSA BEN ASLA MÜSLÜMAN DEĞİLİM
@ayhanyesilbag BU DİYANET VE SİYASET MÜSLÜMAN BİR ZİHNİYET DEGILDIR
@ayhanyesilbag ZATEN BU KANSIZLAR MÜSLÜMAN. GÖRÜNÜM LÜ DIŞ GÜÇLERİN TERİKÇİLERİ ARKADAŞLAR BU KİŞİ FETONUN. PROFÖSÖR MERKEZİNDEYDİ. BU KİŞİ. GELEN GİDENİ ARATIR VİR KOMPLO KURULDU İMAM HATİPLİ MEunlara BİR İHANETTIR BU KİŞİ IKI MİLYON MADUR İMAM HATİP MEunuyla. DALGA GECER GİBİ 9500 TAHSİS EDİLEN GÖREV. İÇ N AYRILAN İMAM HATİP MEun LARINA SADECE 550 KİŞİ ARKADAŞLAR BUNLAR KENDİ. ÖLÜMÜNÜ. KENDİLERİ SAGLIYACAK BAŞKAN O KOLTUKTA EN FAZLA BİR YIL OTUR VE KEYFINI ÇIKART
diyanet miş rtük müş adaletmiş MIŞ MIŞ MIŞ 15 yılda akTRROLAR sayesinde FISSSSS
Bu haber yapıldığında zarar gören müftülermi yoksa dinimiz mi? Cevabınız dinimizse neden böyle bir haber yapılır acaba müftülerle haberciler aynı saftamı?
BIZIM VERGILERI YIYEN BU DIYANET PARAMIZI GERI VERSIN!!!! MAHKEMEYE VERSEK SENELERCE VERDIGIMIZ PARAMIZI GERI ALABILIRMIYIZ? BUNLAR BIZI TEMSIL ETMIYOR ARTIK !!! HERHALDE BEDEVI ARABI TIPLERI VB MI TEMSIL EDIYOR? !!
Tam İran modeli molla zihnı o fetvayı verenler Allahım sem bu kullarını bunlardan koru
@beray_cunda İyide İranda da halk mollar Türkiyeye diye bağırıyorlarmış.
Diyanettekiler akıl hastanesine yatırılmalılar.Hepsi PEDOFİL.....
Kanunlarımızın ve Dinimizin yasaklarını birleştirip uygularsan sıkıntı olmaz mesela kanun izinverdi diye içki içme veya dinin izin verdi diye birden fazla evlenme gibi...
bu fetvayı ya da açıklamayı yapanlara, diyaneti yönetenlere iki çift sözüm olacak. Sizler 9 yaşındaki kızlarınızı verin Adnan OKTAR yahudisine. O alsın bu 9 yaşındaki kızlarınızı, mini etek giydirsin, yetmez bikini ile masaya çıkarsın ayetler, hadisler eşliğinde İnşallahlarla Maaşallahlarla dans ettirsin, sizler de köpüklü Türk Kahvelerinizi arkanıza yaslanıp yudumlarken seyredin gayri. K Empati kurun nasıl zorunuza gitti değil mi? O halde böyle açıklamalara yeltenmeyin. Hoş bu zamana kadar ne diyanetten, ne de rtük denilen kurumdan Adnan Hoca için tek kelime duymadık.
Öz çocuğuna şehvet duymayı uygun bulanlar feminizmi Ahlaksız buluyor,, demekki herkesin ahlak ve evlat algısı farklı, bizim vergilerimizle beslenen bu dinazorlardan olmamak özgürlüktür
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