Son 16 takım belli oluyor

Bugün oynanacak dört grup maçının ardından ikinci tura yükselen tüm takımlar belli olacak.Son 16’ya kimler kalacak? Bu sorunun cevabı bugün netleşecek. Dün akşam itibariyle gruplardaki görünüm ve bugünkü maçlar için olasılıklar şu şekilde: A GRUBU Tur atlayanlar: Uruguay (9 puan) ve Rusya (6 puan) Elenenler: Suudi Arabistan (3 puan) ve Mısır (0 puan) Uruguay: Güney Amerika ekibi üç maçını da kazanarak 9 puanla grubu lider bitirdi. Galatasaray’da oynayan kaleci Fernando Muslera, kalesini üç maçta da gole kapattı. Rusya: Ev sahibi ekip, iki galibiyet ve 6 puanla ikinci olarak tur atladı. Suudiler ve Mısır’ı kolay geçen Rusya, Uruguay karşısında ise hiçbir varlık gösteremedi. Ruslar, bazı otoritelerin öngörülerinin aksine, zaman zaman ortaya koydukları pozitif oyunla dikkat çekti. Suudi Arabistan: Dişli rakiplere karşı varlık gösteremeyen Suudilerin gücü sadece Mısır’a yetti. Ancak bu galibiyet, ikinci tur için yeterli olmadı. Mısır: Kulübü Liverpool’da muhteşem bir sezon geçiren ve Avrupa liglerindeki en gözde futbolcular arasında başı çeken Muhammed Salah önderliğindeki Mısır, büyük umutlarla geldiği Rusya’dan eli boş döndü. Salah hiçbir varlık gösteremezken, Mısır attığı iki gole karşılık kalesinde 6 gol gördü ve şampiyonayı puansız tamamladı.

B GRUBU Tur atlayanlar: İspanya ve Portekiz (5’er puan) Elenenler: İran (4 puan) ve Fas (1 puan) İspanya: Turnuvanın favorilerinden olan “Boğalar”, bir galibiyet ve iki beraberlik sonucu elde ettikleri 5 puanla grup lideri oldu. Ancak oynanan oyun, futbol otoritelerini pek tatmin etmedi. Portekiz: Son Avrupa Şampiyonu da 5 puan topladı ve averajla grup ikinciliğini elde etti. Süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bireysel performansına bel bağlayan Portekiz’in, iddiasını sürdürebilmesi için diğer oyuncuların da “C7”ye destek vermesi gerekecek. İran: “Ortaya karışık” tabiri, İran’ın şampiyona performansını en iyi özetleyen tanım olsa gerek. Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan İranlılar, 2 gol atıp 2 gol yiyerek burada da dengeyi sağladı. Portekiz ile berabere kalarak dişli bir rakip olabileceğini gösterdi. Ancak toplanan 4 puan, tur için yetmedi. Fas: Aslında skor tabelası, Fas’ın gerçek gücünü pek yansıtmadı. İran ve Portekiz’e tek golle mağlup olan ve İspanya ile 2-2 berabere kalarak dikkat çeken “Atlas Aslanları”, çoğu Avrupa liglerinde forma giyen oyuncularıyla göz doldurdu. Ancak skor üretiminde cılız kalınca elenmekten kurtulamadı.

C GRUBU Tur atlayanlar: Fransa (7 puan) ve Danimarka (5 puan) Elenenler: Peru (3 puan) ve Avustralya (1 puan) Fransa: Şampiyonanın iddialı ekiplerinden olan “Horozlar”, iki galibiyet ve bir beraberlikte görevini yaptı ve gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Ancak futbol severleri heyecanlandıran bir oyun ortaya koyduğu söylenemez. Danimarka: “Minimalist futbol” deyince akla gelen ilk takım Danimarka. Sadece gerektiği kadarını yapıp kendini fazla yormayan “Vikingler”, tek gollü bir galibiyet, biri yine tek gollü diğeri de golsüz iki beraberlik alarak 5 puanla grup ikincisi olmayı başardı. Peru: Başta Paolo Guerrero olmak üzere yaşlanmış yıldızlarına güvenen Güney Amerika ekibi, Avrupalı iki rabine boyun eğip sadece Avustralya’yı yenebildi. Bu performans, ikinci tur için yetersiz kaldı. Avustralya: Fransa önünde ortaya koyduğu hırslı mücadeleye rağmen son dakikalarda kendi kalesine attığı golle mağlup olan ve Danimarka ile berabere kalan Dick Advocat’ın talebeleri, Peru karşısında farklı mağlup olarak sessiz sedasız evine döndü.

D GRUBU Tur atlayanlar: Hırvatistan (9 puan) ve Arjantin (4 puan) Elenenler: Nijerya (3 puan) ve İzlanda (1 puan) Hırvatistan: Oynadığı sade ve üst seviyede futbolla bir anda şampiyonanın "gizli favorilerinden” biri haline gelen Balkan ekibi, Luka Modriç’in yıldışladığı turnuvada gruptan çok rahat çıktı. “Damalılar” makine gibi işleyen düzenleriyle müstakbel rakiplerine gözdağı verdi. Arjantin: Turnuvanın en büyük hayal kırıklığı listesi yapıldığında daha şimdiden ilk üçe girmeye aday olan Arjantin, tabir caizse öldü öldü dirildi ve ikinci tura yükseldi. Ronaldo ile birlikte halihazırda dünyanın iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi liderliğindeki “Tangocular”, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucu elde ettikleri 4 puanla tur atlarken, ilerisi için hiç de umut vermedi. Nijerya: “Süper Kartallar” tam da bir futbol mucizesini başarıp Arjantin’i geride bırakmak ve gruptan çıkmak üzereyken, bitimine 4 dakika kalan yedikleri golle bu tatlı rüyadan uyandı. 3 puanla üçüncü olan Nijerya, üzgün ama gururlu bir şekilde evine döndü.

İzlanda: İlk maçında Arjantin ile 1-1 berabere kalarak büyük sükse yapan İzlanda, büyük turnuvalarda başarılı olmak için sadece fizik gücünün yeterli olmadığını acı bir şekilde öğrenmek zorunda kaldı ve grup sonucusu olarak erkenden bavullarını topladı. E GRUBU Tur atlayanlar: Brezilya (7 puan) ve İsviçre (5 puan) Elenenler: Sırbistan (3 puan) ve Kosta Rika (1 puan) Brezilya: Şampiyonanın en büyük favorilerinden olan “Sambacılar”, durgun başladıkları turnuvada ilk maçta İsviçre karşısında beraberliği zor kurtardı. Kosta Rika ve Sırbistan’ı aynı skorla 2-0 yenen Neymar ve arkadaşları, tatsız tuzsuz futbollarıyla futbol severleri hayal kırıklığına uğratan ülkerden biri olsa da grup lideri olarak bir üst tura çıkmayı başardı. İsviçre: Turnuvanın ilginç ülkelerinden İsviçre, ne yapacağı kestirilemeyen takımların başında geliyor. Brezilya beraberliği ve Sırbistan galibiyetiyle takdir toplayan Orta Avrupa ekibi, grubun zayıf halkası Kosta Rika ile zar zor berabere kalarak ikinci oldu ve şampiyonaya “devam” dedi.

Sırbistan: Pek çok futbolcusu Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen Sırbistan, beklentilerin uzağında kalan ekiplerden biri oldu. İlk maçta Kosta Rika’yı tek golle geçerken hayli zorlanan Balkan temsilcisi, İsviçre ve Brezilya’ya mağlup olmaktan kurtulamayarak şampiyonaya veda etti. Kosta Rika: İlk iki maçında Sırbistan ve Brezilya’ya diş geçiremeyen Orta Amerika ekibi, son maçta İsviçre ile 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası macerasına erkenden noktayı koydu. F GRUBU Tur atlayanlar: İsveç ve Meksika (6’şar puan) Elenenler: Güney Kore ve Almanya (3'er puan) İsveç: Süper star Zlatan İbrahimoviç’in milli takımı bırakmasından sonra üst düzey yıldız futbolcusu bulunmayan İsveç’te artık tek bir futbolcu değil, tüm takım sorumluluk üstleniyor. Nitekim bu yeni felsefe Rusya’da meyvelerini verdi ve mavi-sarılar, Güney Kore ve Meksika’yı yenerek averajla grup lideri oldu. Meksika: İlk grup maçında Almanya’yı tek golle yenerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Meksika, Güney Kore'yi de 2-1 mağlup ederek bir anda dikkatleri üzerine çekti. Son maçta İsveç’ten üç gol yemesine rağmen grubu ikinci olarak tamamlayarak son 16’ya kalmayı başardı.

Güney Kore: Pek çok futbol otoritesi tarafından “Asya’nın en iyi takımı” olarak nitelendirilen Güney Kore, ilk iki maçtaki defansif taktiği nedeniyle Meksika ve İsveç’e boyun eğdi. Son grup maçında belki de 2018 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizine imza atarak Almanya’yı 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet, kaptan Heung Min Son ve arkadaşlarının şampiyonaya veda etmesini engelleyemedi. Almanya: “Son Dünya Şampiyonu” apoletiyle Rusya’ya gelen Joachim Löw ve talebeleri, 2018’in de en büyük favorilerinden biriydi. İlk maçta Meksika karşısında alınan şok mağlubiyetle moralleri bozulan “Panzerler”, İsveç’i son saniye golüyle yenerek yeniden ümitlendi. Güney Kore karşısında Almanya’nın 2-0 mağlup olacağı ise en iyimser Korelilerin dahi aklından geçmiyordu. Bu sonuçla Almanya, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda gruplardan çıkamayarak erkenden havlu attı. Almanların grup sonuncusu olarak elenmesi, şimdiye kadar 2018 FIFA Dünya Kupası’nın en büyük sürprizi olarak kayıtlara geçti. G GRUBU: Tur atlayanlar: Belçika ve İngiltere

Elenenler: Tunus ve Panama Belçika: Son yıllardaki turnuvalarda otoritelerin “gizli favori” kategorisinde gördüğü ancak her defasında hayal kırıklığına neden olan Belçika, bu kez beklentileri büyük ölçüde karşıladı. İlk iki maçında Tunus ve Panama’yı rahat geçen ve rakip filelere 8 gol gönderen “Kırmızı Şeytanlar”, asıl güç denemesini bu akşam TSİ 21’de başlayacak mücadelede İngiltere’ye karşı yapacak. İki takımın da tur atlaması garanti ve bu bakımdan yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmaları muhtemel. Yine de futbolseverler, seyir zevki yüksek bir müsabaka beklentisi içinde. İngiltere: Tıpkı Belçika gibi zayıf rakiplerine toplam 8 gol atan ve 6 puan toplayan İngiltere’nin daha güçlü takımlar karşısında ne yapacağı merak konusu. Bu akşamki Belçika maçı, İngilizlerin gerçek gücünü görmek açısından bir ipucu verebilir. Tunus: Turnuvanın en zayıf takımlarından biri olan ve ilk iki maçta kalesinde 7 gol gören Kuzey Afrika ekibi, bir diğer halka Panama’yı son grup maçında yenerek imaj düzeltmeye çalışacak.

Panama: Belçika'dan 3 ve İngiltere’den 6 gol yiyerek küçük çaplı bir “negatif rekora” imza atan Orta Amerika temsilcisinin, Tunus’a karşı bir nebze olsun teselli bulup bulup bulamayacağı merak ediliyor. H GRUBU Tur atlayanlar: Henüz belli değil Elenenler: Polonya Bu grupta hesaplar hayli karışık ve pek çok olasılık mümkün. İlk iki sıradaki Japonya ve Senegal’in tüm değerleri eşit. İki ekip de birer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakip fileleri dört kez havalandırırken, kalesinde üç gol gördü. TSİ 17’de başlayacak maçlarda Japonya ile Polonya ve Senegal ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Büyük hayal kırıklığı yaşayan ve ilk iki maçta kalesinde 5 gol gören Polonya’nın elenmesi kesinleşti. Bir üst tura yükselecek takımlarla ilgili olasılık hesapları ise şöyle: Senegal: Kolombiya karşısında bir puan alması tur için yeterli. Mağlubiyet durumunda ise gözler diğer grup maçına çevrilecek. Japonya, Polonya’ya mağlup olur ve Sengegal’in gol averajı Japonlardan daha iyi olursa, “Teranga Aslanları” tur atlayacak. Averaj eşitliğinde fair play değerlendirmesi devreye girecek. Kartlar da eşit olursa o zaman bir üst tura çıkacak takım kura sonucu belli olacak.

Japonya: Polonya’ya yenmesi halinde kesin tur atlayacak. Beraberlik durumunda ise Kolombiya’nın Senegal karşısında puan kaybetmesi gerekecek. Mağlup olması durumunda ise Senegal’in Kolombiya’yi yenmiş olması gerekiyor. Kolombiya kazanırsa Japonya’nın Senegal’den daha iyi bir averaja sahip olması şart. Yine tüm bunlarda eşitlik söz konusu olursa fair play ve son olarak kura seçenekleri günde gelecek. Kolombiya: Senegal’i yenerse kesin tur atlayacak. Beraberlik halinde ise Japonya’nın Polonya’ya yenilmesi gerekecek. Eski gücünden uzak görünen Radamel Falcao ve arkadaşları, yine de Güney Amerika’ya özgü estetik futboldan zaman zaman güzel örnekler sergiledi. Polonya: Bayern Münih’te forma giyen yıldız golcüsü Robert Lewandowski önderliğinde Rusya’ya büyük umutlarla gelen Polonya, ilk iki maçını kaybederek turnuvaya erkenden havlu attı. Kalesinde gördüğü beş gole karşılık rakip ağları sadece bir kez havalandırabilen Polonya, Japonya karşısında sadece prestij mücadelesi verecek. Belli olan ikinci tur eşleşmeler