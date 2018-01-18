Son 3 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre 2015, 2016 ve 2017 seneleri, 19'uncu yüzyılın sonundan bu yana dünyanın yaşadığı en sıcak yıllar oldu.Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre 2015, 2016 ve 2017 yılları dünyanın en sıcak olduğu yıllar olarak kayda geçti.

Sıcaklık verilerinin kaydedilmeye başladığı 19’uncu yüzyılın sonlarından bu yana dünyada yaşanan en sıcak yıllar geçtiğimiz son üç yıl oldu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) beş farklı uluslararası hava durumu kuruluşundan elde ettiği veriler doğrultusunda Perşembe günü açıkladığı bilgilere göre 2015, 2016 ve 2017 “şu ana kadar kaydedilmiş en sıcak üç yıl.”

Bu üç yıl içerisinde 2016 senesinin ölçülen en sıcak yıl olduğu belirten WMO, bunda Pasifik Okyanusu'nda sıcaklığı birkaç derece artıran ve El Nino adı verilen doğa olayının da etkisi olduğunu aktardı.

El Nino etkisi olmayan en sıcak yıl 2017

El Nino etkisi olmadan en sıcak yıl ise 2017 oldu. Genel sıralamada üçüncü en sıcak yıl olan 2015 ise 2017'yi sadece 1 derecenin yüzde biri oranında bir farkla takip etti.