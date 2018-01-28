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Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da şiddetli kar yağışı

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 14:51 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak (DHA) - Son 50 yılın en kurak yılını yaşayan İran'da, dün geceden itibaren ülkenin birçok şehrinde kar yağışı başladı.

Birçok kentte bu sene ilk kez kar yere düşerken, kar yağışı birçok ilde ulaşımı olumsuz etkileyip, havaalanları ve okulların kapanmasına neden oldu.

Başkent Tahran'da da etkili olun yoğun kar yağışı nedeniyle, şehrin İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Tahran'a iniş yapacak uçaklar, İsfahan kenti havalimanına yönlendiriyor.

Kar yağışı bazı olumsuz etkilerine rağmen, halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, geçen hafta yaptığı konuşmada, ülkenin son 50 yıldaki en kurak yılını yaşadığını duyurmuş ve birçok kentte yağmur duaları yapılmıştı.

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