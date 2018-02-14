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Son dakika! AB'den Türkiye için kritik açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 15:19 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Juncker, 'Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz' dedi.

Son dakika! AB'den Türkiye için kritik açıklama!

Kıbrıs, İtalyan ENI şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini belirtmiş, bu olay üzerine Ankara-Atina hakkında yeni bir kriz ortaya çıkmıştı.

ENI sözcüsü önceki gün yaptığı açıklamada, Saipem 12000 sondaj gemisinin Kıbrıs adasının güneybatısından, güneydoğusunda bir noktaya hareket ettiğini ancak Türk donanmasına bağlı gemilerce durdurularak gideceği bölgede askeri tatbikat sürdüğü için geri dönmesinin istendiğini söylemişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, Türkiye'nin gemiyi engellemekle uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve 'gerekli önlemleri alacaklarını' söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Yaşananlar üzerine, AB Türkiye'ye cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı.

AB Türkiye'ye, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarını engelleme amacıyla Türk savaş gemileri tarafından oluşturulan ablukayı sona erdirme çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Ankara hükümetini pazartesi günü "Kıbrıs'ın toprak egemenliğine saygılı olmaya" çağırdı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le pazartesi akşamı telefonda görüşen Tusk, "tehditlere ve iyi komşuluğa zarar veren tüm davranışlara karşı mesafe alınması" gerektiğini söyledi.

Bugün ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Juncker, 'Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye akkabı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
AB'DEN ÇEKİLİYORUZ VE MÜLTECİ ANLAŞMASI RAFA KALKTI DESİNLER BAKIN HEMEN YUNAN AYIP EDİYOR DEMEYE BAŞLARLAR.
bunlar ne konuşuyor AB mişin nesin.egede deniz kuvvetlerimiz var.karacılara hatta havacılara gerek kalmaz.siz gölge etmeyin biz.TÜRK ler torunlarımıza terbiye ederiz tıpkı kıbrıstaki gibi.ben 74 askerdimde.ondan)))))))))))))))))))
Ne bekliyorduk ki.
artislik yapan onlar dayağı yiyince abilerine koşan yine onlar :)
bu haçlılardan daha ne beklenirki bizemi destek çıkacaklar hainler
Yunanistan tasmanın ipini yine abilerine verdi AKILLI OLUN !!!!!
Ejdadımızın 600 yıl tasma taktığı haçlılar herzaman bu korkunun altında yaşayacakar
TÜRKÜN İYİ NİYETİNİ GÖRMEYEN DÜNYAYI YÖNETİYORUM DİYE GEÇİNEN TERÖRRE DESTEK VEREN TERÖRLE RANT SAĞLAYAN ZALİM ÜLKELER ALLAH'IN İZNİYLE DERSİNİ ALACAKTIR.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
sizden ne beklıyoruzkı bız boş boş konuşmayın bır yaptırım yapacak hıc bişeyınız yok susun barı
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