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Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 01:49 | Son Güncelleme

Son dakika... ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu

Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD askerleri helikopter ırak

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