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Son dakika! ABD Başkanı Trump’tan flaş Çin hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 04:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Trump, Çin'e önceki tarifelerine misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Son dakika! ABD Başkanı Trump’tan flaş Çin hamlesi

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin gümrük vergisi Donald Trump

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