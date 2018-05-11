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Son dakika! ABD'de bir okulda silah sesleri duyuldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

California Palmdale'deki bir lisede silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Son dakika! ABD'de bir okulda silah sesleri duyuldu!

California Palmdale'deki bir lisede silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Eyalete bağlı Palmdale'deki bir okula giren saldırganın açtığı ateş sonucu, lise kapatıldı. Polis yetkilileri, Highland High School öğrencilerinin sığınaklara götürüldüğünü açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre, yaralı bir kişi hastaneye götürüldü.

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California Palmdale silahlı saldırı lise

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