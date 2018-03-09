HABER

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var

Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı. Polis yetkilileri halka aktif silahlı saldırı bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika ABD silahlı saldırı rehine

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

Çavuşoğlu: ‘Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.