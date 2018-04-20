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Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti, Pentagon'dan açıklama geldi

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in " Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi.

Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" yanıtını verdi. White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD 8-400

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
uygulamayan adam değil diyeceğim.ama zaten adam olmadığınızı herkes biliyor
@eczbyr66 HACI 13 KİŞİ BEĞENMEMİŞ YORUMUNU..
Vermedin Sistemi alınca S-400leri niye kuyruğunuza mı basıldı parası ödendi herkesde biliyor iptal edilmeyeceğini hayırlı olsun vatana millete vesselam..
Küstah Amerikaya hakettiği en ağır cevabın verilmesini belliyoruz
Ş400 aldık iş bitti şimdi ş500 ü ruşlarla birlikte geliştireceğiz ama yetmez ş 800 yapacakşın kendin yapacakşın ki ne ruşyaya bağımlı ol ne abd ye nede ab ye eşki türkiye yok artık
Elinizden gelse bir kaşık suda boğarsınız. Ama Türkiye büyük bir ülke. Dik durur eğilmez. Sözkonusu vatan olunca kalanı teferruttır.
Türkiye Abd den habersiz adım atamaz geçin bu işleri ya
Miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLAR var bu ülkede
neden bu rahatsızlık kumandaları side değil tek derdiniz bu dimi ?
Bu ulke artik ne laip neler almayacagini size danisma konusunu aştı.artik bu yaptirmlar turkiyeyi yildiramaz sadece zorunuza giden rusya ile iran ike bu kadar yakinlasmamiz zorunuza gidiyor.
AKP nin yaptığı en doğru iş şu S400 alması
seçim yatırımı,seçim sloganı bunlar,kanmayın
tayyip rusyadan s 4oo alamaz sadece abd ye karşı blöf yapıyor çünkü abd nin elinde reza zarraf var istihbarat var ...tayyip bunlara karşılık s 4oo kozunu putin ile anlaşmalı olarak kullanıyor..putinde biliyor tayyipin s 4oo alamayacağını....
NATO sistemlerinide değiştir.
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