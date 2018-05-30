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Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımlarının hedefinde 6 şahıs ve 3 kurum olduğu ifade edildi.

Bakanlığın yaptırım uyguladığı kurumlar arasında İran'da bir dönem işkenceler nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Evin Cezaevi'nin de bulunduğu ifade edildi.

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Yorum: Aydınlık bir dünyanın karanlığıYorum: Aydınlık bir dünyanın karanlığı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allahindan bulsunlar
AMERİKA YA AKLI BAŞINDA BİR ADAM GELMEYECEK Mİ ÖZELLİKLE Mİ SEÇİP GETİRİYORLAR BÖYLE PİSLİK BAŞKANLARI BUNLAR ŞEYTAN DOSTU DUNYA DA HUZUR BARIŞ BOZULSUN DA NASIL OLURSA OLSUN
Abd kebdini ilah sanıyor yeter artık devir birlik zamanı uyanın ey müslümanlar
Ahh kudüs vah kudüs inşallah bir gün intikam alınır kafirleerden
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