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Son dakika.. ABD'den son dakika vergi açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ithal edilen 505 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Son dakika.. ABD'den son dakika vergi açıklaması

Açıklama CNBC televizyonunda yer aldı.

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