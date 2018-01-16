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Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 23:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı" dedi.

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nauert, "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı." ifadesini kullandı.

Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.

Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Neden bu haber gündeme gelmiyor. Karakter yoksunu coniler çıkar için babasını satar bunlar Allah korkusundan yoksun insanlar.
Yahudi parasını kiralık kıllanan ABD artık aşağlık yüzünü gizlemeye bile gerek duymuyor
göz boyama korkutamazsın abd artık doların para etmyor
Filistini Amerikaya muhtaç eden müslüman ülkeler sizde biraz utanma birazda cesaret olsa bu konuyu halledersiniz
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