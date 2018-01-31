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Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 19:37 | Son Güncelleme

Son dakika gelen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı.

Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

Ayrıntılar geliyor...

İSMAİL HANİYE'Yİ KİMDİR?

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze’deki El-Şatti mülteci kampında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987'de de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

1992 yılında da Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan'a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi. 1999-2004 yılları arasında da Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Daha sonra örgütün başına geçen Haniye, yapılan seçimlerde Filistin'in 10. başbakanı olarak göreve geldi. Fakat 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine vazifesinden alınmıştır.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
diğer devletler amerikayı neden terör listesine almıyor dünyadaki en büyük terörist ve terörü besleyen ABD değilmi
Dünyada en büyük terörist ABD ve onun taraftarlaridir
kalleş abd-israil karşı atak yapıyorlar yapın bakalım gücünüzü görelim
Bizde trump ı terörist başı olarak ilan edelim Dünyanın en büyük terör ülkesi ABD değilmi bilmeyen varmı...
ABD terörist listesine eklediği Kim varsa Silah ta dahil her türlü desteği vermekten çekinmiyor Halbuki Gazze de İnsanlar içmeye su bulamıyor su borularından silah üreiyor ABD sadece oynadığı satrançta hamleler yapıyor Haniye hakkında yaptığı bu açıklama Boş hamle gibi görünsede, ilerisi için aslında yine Türkiye ye karşı kullanmayı hesapladığı sonuçların peşinde gibi
ABD önce kendini terör listesine alsın...
Fetullah Gülen'i göstere göstere himaye eden ülkenin terörist listesinden ne olacak.
DÜNYADA KİM TERÖRİST BELLİ..... AMERİKA...İSRAİL VE UYDULARI...
bizde a.b.d yönetimini terör listesine alalım çünkü ortadoğuyu devamlı karıştırıp duruyorlar.bir numaralı resmi terörist abd dir bize müttefik değildir. şidi kuranda kendileridir müslümanları karalamak için ve ortadoğuda kalmak için.
Terörün ve teröristlerin Anası Amerika Babası İngiltere İsrail de bunların gayri meşru çocukları Onu korumak için habire terör üretiyorlar.
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