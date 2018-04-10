Son dakika! ABD harekete geçti! Askeri üsler boşaltılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye kararını 24 veya 48 saat içinde vereceğini duyurmasıyla, gözler Pentagon'a çevrildi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu.

ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ise, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" ifadesini kullandı.

LİDERLER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD lideri Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la gece saatlerinde Suriye'yi görüştü. Liderlerin telefon randevusunda Suriye'de atılacak adımlar ele alındı.