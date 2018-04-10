Son dakika! ABD harekete geçti! Askeri üsler boşaltılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye kararını 24 veya 48 saat içinde vereceğini duyurmasıyla, gözler Pentagon'a çevrildi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu.
ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.
Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi.
Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ise, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" ifadesini kullandı.
LİDERLER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD lideri Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la gece saatlerinde Suriye'yi görüştü. Liderlerin telefon randevusunda Suriye'de atılacak adımlar ele alındı.
Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlıkları da görüşme trafiğinde. Taraflar, Suriye'deki kimyasal saldırıya verilecek yanıtı masaya yatırdı.
Üç ülke arasındaki temaslar, ABD'nin muhtemel bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.
Suriye ordusunda alarm!
Suriye ordusu ve milisleri, bir saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Alman haber ajansı, hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.
ABD, geçen yıl Han Şeyhun'da 80'i aşkın insanın öldüğü Sarin gazı saldırısının ardından Suriye'de rejime ait askeri hedefleri füzelerle vurmuştu. Onlarca Tomahawk füzesi Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılmış, Rusya savaşın kıyısından dönüldüğünü duyurmuştu.
Kıbrıs'tan ayrılan gemi gerilimi artırdı
ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı 'Aleigh Burke' sınıfı destroyer gemisinin Güney Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.
Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.
Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.
Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.
ABD Donanması, geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı ancak Suriye karasularına yaklaştığı haberleri yalanlandı.
Suriye'de hafta sonu gerçekleşen kimyasal saldırıda, Doğu Guta'da 78 kişi yaşamını yitirdi. Şam rejiminin müttefiki Rusya, beklendiği gibi böyle bir saldırının olmadığını savunuyor.
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