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Son dakika! ABD harekete geçti! Askeri üsler boşaltılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin Duma kentinde yapılan kimyasal saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. ABD ve bir çok ülkeden flaş geldi. Son dakika bilgisine göre; Amerikan ordu sözcüsü Ryder, "Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Suriye ordusunun hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşalttığı bildiriliyor

Son dakika! ABD harekete geçti! Askeri üsler boşaltılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye kararını 24 veya 48 saat içinde vereceğini duyurmasıyla, gözler Pentagon'a çevrildi. Amerikan Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya yanıt için bir dizi askeri seçenek sundu.

ABD ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. Askeri seçenek kesinlikle değerlendiğimiz bir şey. Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon ise, "Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam" ifadesini kullandı.

LİDERLER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD lideri Donald Trump, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la gece saatlerinde Suriye'yi görüştü. Liderlerin telefon randevusunda Suriye'de atılacak adımlar ele alındı.

Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlıkları da görüşme trafiğinde. Taraflar, Suriye'deki kimyasal saldırıya verilecek yanıtı masaya yatırdı.

Üç ülke arasındaki temaslar, ABD'nin muhtemel bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Suriye ordusunda alarm!

Suriye ordusu ve milisleri, bir saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Alman haber ajansı, hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.

ABD, geçen yıl Han Şeyhun'da 80'i aşkın insanın öldüğü Sarin gazı saldırısının ardından Suriye'de rejime ait askeri hedefleri füzelerle vurmuştu. Onlarca Tomahawk füzesi Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılmış, Rusya savaşın kıyısından dönüldüğünü duyurmuştu.

Kıbrıs'tan ayrılan gemi gerilimi artırdı

ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı 'Aleigh Burke' sınıfı destroyer gemisinin Güney Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.

Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.

Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

ABD Donanması, geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı ancak Suriye karasularına yaklaştığı haberleri yalanlandı.

Suriye'de hafta sonu gerçekleşen kimyasal saldırıda, Doğu Guta'da 78 kişi yaşamını yitirdi. Şam rejiminin müttefiki Rusya, beklendiği gibi böyle bir saldırının olmadığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye DUMA kimyasal saldırı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ESAD GİTSE HERŞEY DÜZELECEK AMA NEDEN İNAT EDİYORLAR..
bu kimyasalları kim işgal içi n bahane uyduruyor ise o atmıştır. dünyada basın kimin elinde. onlar ne diyorlarsa odur değil mi? yersen
amerika gibi insanlık düşmanı her zaman politikası kendi güdümünde olmasını istiyor. olmayanlarıda böylesine suçlarla iç savaşlarla parçalayıp yok ediyor. ülkenin her zenginliğinr işgalci politikası ile yerleşiyor. sözde kimyasal silah nükleer bomba gibi savaş suçu sayılanlara karşı olduğunu ifade ediyor. ama afganistan libya ırak ve birçok gelişmesi düşük ülkelere savaş suçu sayılan silahları kullanıyor. bunun en iyi örneği japonyanın hiroşima kentine atılan ve çocuk kadın yaşlı genç suçu olmayan yüzlerce hatta milyonlarca insan yok oldular. bu katliamı görmezden gelimesi çok vahim durum.
Bana göre sorun Esad ın gitmesi degil, Suriye yi nasıl bölüşecekleri...
Kimyasalı at sonra mazeret bulup operasyon yap, kesin amerika vermiştir kimyasalı hatta kendisi bile atmış olabilir. haysiyet yoksunları.
eset nukleer bomba atsin. diger liderler ise bu ana karşılık adim atsın hepsi boa ve yalan. 1 müslüman öldüğünde hepsi göbek atiyo bu modern yamyamalar.
Evet çıksın artık şu savaş haydi
baktınız suriye çok fazla karışık defolup gidiyorlar sonunuz yakındır inşallah.
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