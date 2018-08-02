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Son dakika... ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Ankara'dan yapılan açıklamaya göre görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor.

Son dakika... ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'na konuşan hükümet kaynakları, "ABD ile görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin Trump'a yakın bir ekiple yapıldığı, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Ankara yaptırım Trump

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