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Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Üç yıl önceki suikastı Tahran'ı uyararak engelleyen Washington, bu kez Tel Aviv yönetimiyle İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştı!

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

İsrail'in Haaretz gazetesi, İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için ABD'nin İsrail'e yeşil ışık yaktığını bildiriyor. Kuveyt gazetesi El Ceride'nin haberini sayfalarına taşıyan Haaretz, Washington ve Tel Aviv'in Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığını yazdı. El Ceride, haberini İsrail'den güvenilir bir sözcüye dayandırıyor.

İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı. Bu olay, Washington ve ABD arasında özellikle istihbarat anlamında büyük bir kırılmaya yol açmıştı.

El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor. Kuveyt gazetesinin haberi, zamanlama olarak da dikkat çekiyor. Haber, İran rejiminin günlerdir protestolara hedef olduğu bir dönemde yayınlandı.

Kudüs Kuvvetleri Komutanı Süleymani'nin yardımcısı, Kasım 2017'de Suriye-Irak sınırında öldürülmüştü. Terör örgütü IŞİD'in Suriye'de tuttuğu son ilçe olan Ebu Kemal'deki operasyona katılan Hayrullah Samadi'nin çıkan çatışmada öldüğü açıklanmıştı. İran, Suriye'de Şam rejiminin yanında iç savaşa dahil oldu ve gelinen noktada özellikle Suudi Arabistan'la girdiği bilek güreşini kazanmış görünüyor. Irak'ta da binlerce Şii milis Kasım Süleymani'nin kontrolünde.

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Anahtar Kelimeler:
suikast Tahran Tel Aviv kasım süleymani

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Durmuyor Abd nin sarı çiyanı..Yakındır Fırtına ve doğal afetlerin gelmesi git kendi burnunu karıştır başkan trump.
ABD böyle bir halt yerse herhalde İran'da eli kolu bağlı durmaz.Bu yahudilerin sonu hüsran olur inşallah.
O ve Onun gibilerini oldurdukten sonra;yaptigin adeletsizlikler,haksizliklar,bol-parcala-yonet,comak sok gec karsisina olani izle anlayisinla KATIL KIMLIGIN degisecek mi Ey!insanligin basina gelen en buyuk felaket Amerika...Sen yalnizca naz yapmayi bilirsin;aglatirsin,inletirsin,yalvartmayi bilirsin;Seviyorum dersin eziyeti seversin;Her zaman keyiftesin,nesedesin,zevktesin...
Amerikaya ders vermek sart oldu iran turkiye rusya cin kore hatta japonya birlik olup amerikayi yikmak zorunda yoksa bu ciban buyuyecek
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