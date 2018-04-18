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Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore'ye gittiği bildirildi.

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

CIA Direktörü Mike Pompeo’nun 2 hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore'ye gittiği bildirildi. Amerikan medyasında çıkan haberde, CIA Direktörü Pompeo'nun gizli Kuzey Kore ziyaretini 2 hafta önce Paskalya tatilinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi Florida’da malikanesinde ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD ve Kuzey Kore’nin Kim’le olası bir zirveye hazırlık olarak “son derece yüksek seviyelerde” doğrudan görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Trump, Haziran ayı başlarında gerçekleşmesi planlanan toplantı için beş noktanın dikkate alındığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşme teklifi geçtiğimiz ay Güney Kore tarafından Trump'a iletilmiş, Trump teklifi kabul etmişti. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz iki hafta boyunca Kuzey Kore hükümetinin doğrudan Washington ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu bildirdiklerini belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Mike Pompeo Kim Jong Un Donald Trump

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