Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

CIA Direktörü Mike Pompeo’nun 2 hafta önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore'ye gittiği bildirildi. Amerikan medyasında çıkan haberde, CIA Direktörü Pompeo'nun gizli Kuzey Kore ziyaretini 2 hafta önce Paskalya tatilinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi Florida’da malikanesinde ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD ve Kuzey Kore’nin Kim’le olası bir zirveye hazırlık olarak “son derece yüksek seviyelerde” doğrudan görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Trump, Haziran ayı başlarında gerçekleşmesi planlanan toplantı için beş noktanın dikkate alındığını söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşme teklifi geçtiğimiz ay Güney Kore tarafından Trump'a iletilmiş, Trump teklifi kabul etmişti. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz iki hafta boyunca Kuzey Kore hükümetinin doğrudan Washington ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu bildirdiklerini belirtti.
İHA
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı
10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Xiaomi Mi A1, A101'de satışta
Okuyucu Yorumları 1 yorum