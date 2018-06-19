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Son dakika… ABD’nin F-35 kararına Başbakan Yıldırım’dan sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nun F35 kararına Ankara'dan bir son dakika tepkisi geldi. Başbakan Binali Yıldırım konuya ilişkin "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.

ABD Senatosu'nun F35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.

'STRATEJİK ORTAKLIĞIN RUHUNA AYKIRI'

Başbakan alınan kararın stratejik ortaklığın ruhuna aykırı aykırı olduğunu belirterek "ABD'nin teşebbüsü esef verici" dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Senatosu, Savunma Bakanlığına (Pentagon) 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etmişti.

Tasarıda Türkiye'ye ilişkin ifadeler dikkat çekmişti.

"Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği" ve "Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği" yer aldı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü ve bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunuldu. Tasarıda söz konusu gerekçelerden dolayı F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer aldı.

Bu tasarının yasalaşmasından sonra 60 gün içinde Savunma Bakanının, Dışişleri Bakanına danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongrenin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması istendi ve bu rapor tamamlanmadan Pentagon'un Türkiye'ye Kongrenin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği sınırlaması getirildi.

Tasarının onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gelmeden önce Konferans Komitesi olarak bilinen ortak bir komisyonda tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

Mayıs ayı sonunda Temsilciler Meclisinde kabul edilen bütçe tasarısında da benzer şekilde Türkiye ile ilgili olarak S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı ile ilgili bölümlere yer verilmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tüh be yine kandırıldılar
NANİ TEKNOLOJİMİZ GELİŞMİŞTİ UZAYA ON ŞERİTLİ YOL YAPIYORDUNUZ AMERİKAYA KIZACAGINIZA İSRAİL KADAR ZEKİ AKILLI OLUN
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