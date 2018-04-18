HABER

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
Tüm gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde!Tüm gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlar keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanları var bu ülkede
Diğer Haberler
Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

İngiltere'den Türkiye ile ipleri gerecek terör örgütü YPG adımı

İngiltere'den Türkiye ile ipleri gerecek terör örgütü YPG adımı

Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

İsrail gece yarısı saldırdı!

İsrail gece yarısı saldırdı!

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! O isim açıklandı

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! O isim açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.