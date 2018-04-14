Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Esad rejimi ve İran'dan açıklama

Esad Rejimi'nin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırının ardından ABD Esad Rejimine ait kimyasal tesisleri vurdu. Saldırı sonrası Esad Rejimi'nden "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi.

Resmi SANA Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: 30 FÜZE ATILDI, 10'U İMHA EDİLDİ



Suriye devlet televizyonu, Şam'ın Barzeh bölgesindeki araştırma merkezinin saldırıya uğradığına dair haberleri bildirdi. Yine operasyonun başından itibaren Esad Rejiminin sesi konumunda olan Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, atılan 30 füzeden 10'unu imha ettiğini duyurdu.

"HUMUS'TA 3 SİVİL YARALANDI"



Öte yandan yine Rejim tarafından yapılan açıklamada Humus'ta atılan füzeler nedeniyle 3 sivilin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca saldırı öncesi füzelerin vurduğu üslerin boşaltıldığı bilgisi dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Sputnik'e konuşan bir yerel kaynağın aktardığı bilgiye göre ise, ABD öncülüğündeki Suriye saldırılarında en az 6 sivil yaralandı.