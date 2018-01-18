Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son Güncelleme 52 dakika önce DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 02:25 |52 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye sınırında bir ordu kurulmayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etti. Pentagon sözcülerinden Eric Pahon yazılı açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullandı. Söz konusu gücün ve verilecek eğitimin DEAŞ karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savunan Pahon, eğitilen güçlerin istikrar çalışmalarını kolaylaştıracağını ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Cenevre Sürecine destek sağlayacak koşulları oluşturacağını öne sürdü. Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonların bitmediğini belirten Pahon, şöyle devam etti:

"Bu güvenlik güçleri içeride DEAŞ savaşçılarının Suriye'den kaçışını engellemeye ve kurtarılmış bölgelerdeki yerel güvenliği sağlamaya odaklıdır. Bu güçler yerel halkı koruyacak ve Cenevre'de Suriye iç savaşının uzun dönemde çözümünü beklerken DEAŞ'ın ABD'ye, müttefik ve ortaklarına karşı yeni saldırı gerçekleştirmelerini engelleyecek." Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının farkında olduklarına değinen Pahon "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur. DEAŞ'ı yenmek üzere Suriye'deki çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olacağız ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimizin yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu. PENTAGON KOALİSYON İLE ÇELİŞTİ Koalisyon daha önce 30 bin kişiyi bulacak yapılanmanın adını "Sınır Güvenliği Gücü" olarak açıklamıştı ancak Pentagon'un bu isimden geri adım atması dikkati çekti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) SDG ile ortak çalışmaktadır." demişti.