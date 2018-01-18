HABER

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 02:25 | Son Güncelleme 52 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye sınırında bir ordu kurulmayacağını açıkladı.

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etti.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon yazılı açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gücün ve verilecek eğitimin DEAŞ karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savunan Pahon, eğitilen güçlerin istikrar çalışmalarını kolaylaştıracağını ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Cenevre Sürecine destek sağlayacak koşulları oluşturacağını öne sürdü.

Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonların bitmediğini belirten Pahon, şöyle devam etti:

"Bu güvenlik güçleri içeride DEAŞ savaşçılarının Suriye'den kaçışını engellemeye ve kurtarılmış bölgelerdeki yerel güvenliği sağlamaya odaklıdır. Bu güçler yerel halkı koruyacak ve Cenevre'de Suriye iç savaşının uzun dönemde çözümünü beklerken DEAŞ'ın ABD'ye, müttefik ve ortaklarına karşı yeni saldırı gerçekleştirmelerini engelleyecek."

Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının farkında olduklarına değinen Pahon "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur. DEAŞ'ı yenmek üzere Suriye'deki çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olacağız ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimizin yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

PENTAGON KOALİSYON İLE ÇELİŞTİ

Koalisyon daha önce 30 bin kişiyi bulacak yapılanmanın adını "Sınır Güvenliği Gücü" olarak açıklamıştı ancak Pentagon'un bu isimden geri adım atması dikkati çekti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) SDG ile ortak çalışmaktadır." demişti.

230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, bu gücün sayısının 30 bini bulacağını ifade etmişti.

Söz konusu güce katılanların, yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye'de daha çok Kürtler görev alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak." açıklamasını yapmıştı.

Albay Dillon, 30 bin kişilik "ordunun" 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini vurgulamıştı.

Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını belirten Dillon, PYD/PKK'nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğini savunmuştu.

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor
Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız
Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ordu Pentagon Suriye

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

İlginizi Çekebilir

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Okuyucu Yorumları 28 yorum
hukumeti bu konuda elestirenler utanmalı milli duruşun sonucu budur. Türkiye olarak kararlı duruş sergilemeye devam etmeliyiz Afrine mutlak suretle girmeliyiz
@peksen2006 içerdeki hainlere dikkat edilmeli.asil.mesele o pislikler,kendilerini yavaş yavaş açık etmeye başladılar.onlarinda kellesini almak lazım çok beklemeden.
@peksen2006 reis büyüksün!helal olsun sana.Allah seni başımızdan eksik etmesin.ermeni savunucusu,PKK sevici,devlet duşmanı,domuz ile beslenen dinsizler kudursunlar .millet senin arkanda herdaim seninle.
geri adım yok ..büyük Türk İslam devleti kurulacak
sonra ne olacak?anlatın öğrenelim.nedir şu islâm devleti.bunu savunanlar ya kelle kesiyor,yada küfür ediyor.nasıl bir devlet bu?dünyada bur çok islâm devleti var sizinki nasıl olacak?ekonomi düzelecekmi,fabrikalar açılacakmı,işsizlik ve aćlık bitecekmi.anlatın öğrenelim!
@kerempalandoken25 turan...
kıwrak trump, kalın geldi dimi :)
Enteresan.Abd'nin siyasetinde ve stratejisinde bariz değişiklikler oluyor,hayırdır bakalım...
Yalnız abd zaten ırak kuzeyinde terör ordusu kurulacak demişti, bunda bir değişiklik yok. Türkiye artık abd'ye bağlı bir eyalet gibi davranmaz, bu menderes döneminde kaldı.
yiyorsa kurun bir ordu
Kurulsa ne yazar kurulmasa ne? ezip gececegimizi bildigi icin ve dünyaya rezil olacagini öngördugü icin geri adım atti..simdi tüm pkk liları doguya gönderecek..hicbir it ölmeyecek..plani bu..! TSK suriyeden cekilince Işidden temizlenmis bölgeye sahiplendirecek ..bedavadan hazıra konacak..
kahpesin amerika... Devam et tayyip Allah yardımcın olsun!
2000 tır silâhla nasıl geri adım atmış?
YİNE KANDIRMACA,SİYASET YALANI SANAMI KALMIŞ ONLARA EĞİTİM,ORANIN YÖNETIMI VAR O HALLETSİN YINE BAŞTAKI FİRAVUNU ALDATMA İŞİ.
sıkıysa gir diyen hain terbiyesizler nerdesiniz. milli duruşu görün.
sende geri adım atacaksın işbirlikçi site sende..yada yok olacaksın..
Ben anlamıyorum burada yorum yapan bazı kişileri,,,Askerimiz gircek deniyor ne işi var diyolar.bunca dik duruşa rağmen ABD geri adım attı haberi, millet bundan da memnun olmuyor.yaa arkadaş siz kimden yanasınız hangi taraftasınız,bu durumda bile tarafsızsınız. Hangi parti olursanız olun bir millî mücadelede böyle bir durumda bari devletini zin yanında olun be yazık, ,,,siz ne olursa memnun olacaksınız ? Sizi neyin olması memnun edecek,sizin bir tarafınız yok ki yazık yaa
Sınır kapılarından dağdan inen teröristleri suriyeye girmesi için güvenli bölge oluşturan hükümet bu döneme ait deilde biz mi bilmiyoruz olayların buraya gelmesine on ayak olan biz halkın ve devletimizin basiretsizliginden kaynaklanmadimi şimdi poh pohlayip durun anca ülkeyi feto darbe diye diye gündemi hep başka yerlere cekmedimi kendim 2014 de ceylan pinarda resulayn köyünde gezen pyd de herhangi bi müdahale yapılmayacak diye emirlerin yagdirildiginida biliyorum neymiş işid ile savaşıyorlarmış benim askerimi polisimi şehid eden terörist sırf işid ile savaştığı için kahraman ilan edilmedim
Sınır kapılarından dağdan inen teröristleri suriyeye girmesi için güvenli bölge oluşturan hükümet bu döneme ait deilde biz mi bilmiyoruz olayların buraya gelmesine on ayak olan biz halkın ve devletimizin basiretsizliginden kaynaklanmadimi şimdi poh pohlayip durun anca ülkeyi feto darbe diye diye gündemi hep başka yerlere cekmedimi kendim 2014 de ceylan pinarda resulayn köyünde gezen pyd de herhangi bi müdahale yapılmayacak diye emirlerin yagdirildiginida biliyorum neymiş işid ile savaşıyorlarmış benim askerimi polisimi şehid eden terörist sırf işid ile savaştığı için kahraman ilan edilmedimi
Ben anlamıyorum burada yorum yapan bazı kişileri,,,Askerimiz gircek deniyor ne işi var diyolar.bunca dik duruşa rağmen ABD geri adım attı haberi, millet bundan da memnun olmuyor.yaa arkadaş siz kimden yanasınız hangi taraftasınız,bu durumda bile tarafsızsınız. Hangi parti olursanız olun bir millî mücadelede böyle bir durumda bari devletini zin yanında olun be yazık, ,,,siz ne olursa memnun olacaksınız ? Sizi neyin olması memnun edecek,sizin bir tarafınız yok ki yazık yaa vatanı düşünmüyosanız kendinizi düşünün bari sizde bu vatanda yaşıyonuz.
yemedi, hayvan terli geldi
Ben anlamıyorum burada yorum yapan bazı kişileri,,,Askerimiz gircek deniyor ne işi var diyolar.bunca dik duruşa rağmen ABD geri adım attı haberi, millet bundan da memnun olmuyor.yaa arkadaş siz kimden yanasınız hangi taraftasınız,bu durumda bile tarafsızsınız. Hangi parti olursanız olun bir millî mücadelede böyle bir durumda bari devletini zin yanında olun be yazık, ,,,siz ne olursa memnun olacaksınız ? Sizi neyin olması memnun edecek,sizin bir tarafınız yok ki yazık yaa vatanı düşünmüyosanız kendinizi düşünün bari sizde bu vatanda yaşıyonuz.
Türkiye çok dikkatli olmalı bundan sonra,,,çok iyi ve akılcı mantıklı adımlar atmalıyız.bu vatan hainleri kalleşler kalleşçe şeyler yapabilirler. Çok uyanık olmalıyız TSK olarakta Millet olarakta Devlet olarakta birlik içinde düşmana karşı tek yumruk ve çok dikkatli olmalıyız.
almanlar nasıl gideriz ha dedi blof çektiler geri adım atmadık.burada da geri adım korkmak yok, .vurmaya girmeye telef etmeye hemen başlamak lazım.biz güçlüyüz hepsinden güçlüyüz
Sınır kapılarından dağdan inen teröristleri suriyeye girmesi için güvenli bölge oluşturan hükümet bu döneme ait deilde biz mi bilmiyoruz olayların buraya gelmesine on ayak olan biz halkın ve devletimizin basiretsizliginden kaynaklanmadimi şimdi poh pohlayip durun anca ülkeyi feto darbe diye diye gündemi hep başka yerlere cekmedimi kendim 2014 de ceylan pinarda resulayn köyünde gezen pyd de herhangi bi müdahale yapılmayacak diye emirlerin yagdirildiginida biliyorum neymiş işid ile savaşıyorlarmış benim askerimi polisimi şehid eden terörist sırf işid ile savaştığı için kahraman ilan edilmedimi
sen her zaman kolpaydın zaten koçum denize döküldüklerin aklına geliyormu 6 filo hadi naşş
buna kim inanır.kadir inannırr.vur pençe i alii deki şemşiiirr aşkına
bunların hepsi kurgulanmış ve bu oyunu bizlere seyretmek kalıyor
Diğer Haberler
İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.