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Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Son dakika haberine göre olası Afrin operasyonu öncesi ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad hattına konuşlandı.

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, terör örgütü PYD/PKK’nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Ebyad bölgesine geldi.

Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.

ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından terör örgütü bölgeye sevkiyatta bulundu.

Örgütün işgalindeki AynulArab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD/PKK’lı, Tel Ebyad’a getirildi.

Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına takviye yaptı.

Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık yüzer teröriste ulaşı.

ABD'NİN SINIR GÜVENLİK GÜCÜ PLANI

AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır güvenliği gücü" oluşturma çabasını duyurmuştu.

Haberde, 400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi tamamladığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı, Afrin'e de sevk edilebileceği bilgileri yer almıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nın haberini doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da dünkü açıklamasında, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Büyuk savaş Türkiye ile abd arasında olacak. Ama zafer inananlarındır inşallah!!!
Bizim ulkemizde bile Turkiye düşmanlarımız varsa elin gavuru şaşırtmadı. Allahım oyunlarını kendi baslarina dondur. Ordumuzu muzaffer kıl.
niye şoke oluyorsunuz hala ne bekliyorsunuz ki
KALLEŞ ABD
Yanlışlıkla coni'lerin öldürülmesi sıkıntı yaratmaz. Nasıl olsa bunlar paralı askerlerdir.
NEYİN SINIRI BRE ABD!!! 12.000 KM ÖTEDEN TERÖRİSTLERLE İŞ TUTUP NEYİN AMACINI GÜDÜYORSUN!!! SENİNİ DE VAKTİN GELECEK, BİRBİRİNE KIRDIRDIĞIN MASUMLARIN KANINDA BOĞULACAKSIN!!! ZALİMLER VE HAİNLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!!!!!!!
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