Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır güvenliği gücü" oluşturma çabasını duyurmuştu.

Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık yüzer teröriste ulaşı.

Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.

Haberde, 400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi tamamladığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı, Afrin'e de sevk edilebileceği bilgileri yer almıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nın haberini doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da dünkü açıklamasında, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.