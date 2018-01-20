Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

ABD'de hükümet, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bütçe konusunda anlaşamamaları nedeniyle Donald Trump’ın başkanlığının ilk yıldönümünde resmi olarak kapandı.

Kongreden 197 oya karşı 230 oyla geçen, ancak senatoda takılan geçici bütçenin onay alamaması üzerine, ABD hükümeti cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı.

ABD'nin Doğu Yakası yerel saati ile gece yarısına kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıktı ve hükümet çalışmalarını askıya aldı. Buna göre, ABD'de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak. Müzeler, parklar, devlete bağlı hastaneler bu dönemde kapalı olacak.

BİNLERCE ÇALIŞANA ÜCRETSİZ İZİN

Amerikalıların 'government shutdown' olarak adlandırdıkları 'hükümet krizi' yüzünden, 2 milyon federal personelden yüzde 40'ının ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilme olasılığı bulunuyor.

Krizin uzama süresine bağlı olarak gazilik ve emeklilik ödemelerinin ertelenmesi, ABD içinde vize ve pasaport işlemlerinin yapılamayacağı öngörülüyor.