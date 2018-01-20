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Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 08:19 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son dakika haberine göre, ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump’ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

ABD'de hükümet, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bütçe konusunda anlaşamamaları nedeniyle Donald Trump’ın başkanlığının ilk yıldönümünde resmi olarak kapandı.

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

Kongreden 197 oya karşı 230 oyla geçen, ancak senatoda takılan geçici bütçenin onay alamaması üzerine, ABD hükümeti cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı.

ABD'nin Doğu Yakası yerel saati ile gece yarısına kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıktı ve hükümet çalışmalarını askıya aldı. Buna göre, ABD'de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak. Müzeler, parklar, devlete bağlı hastaneler bu dönemde kapalı olacak.

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Amerikalıların 'government shutdown' olarak adlandırdıkları 'hükümet krizi' yüzünden, 2 milyon federal personelden yüzde 40'ının ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilme olasılığı bulunuyor.

Krizin uzama süresine bağlı olarak gazilik ve emeklilik ödemelerinin ertelenmesi, ABD içinde vize ve pasaport işlemlerinin yapılamayacağı öngörülüyor.

Hava trafik kontrolü ve gıda denetimleri gibi zorunlu kabul edilen çalışmalar devam edecek. Güvenlik güçleri, itfaiye, Ulusal Orman Hizmetleri Başkanlığı, sağlık, posta çalışanları işlerine devam edecek. Savunma Bakanlığı, askeri üniformalı personelin normal çalışmasının devam edeceğini bildirdi. Ancak sivil personelin birçoğundan evde kalmaları istenecek.

Trump geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta yemin etmiş ve başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Hükümet 2013'te Obama döneminde 16 gün kapalı kalmış, toplam maliyet 25 milyar doları bulmuştu. (Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
ABD hükümet Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
herif bizi örnek alıyor, bizde heryer kapandı, sadece padişah var, onunda eğitim, okur yazar seviyesinde
bu ne dusmanliktir arkadas hasetinde gebereceksin.
@ferdagoksel haset değil latif onu yazan türk değil iyi türkçe bilen yunan tohumu
Padişahı çok seviyorsun galiba. O dalga geçtiğin senin gibileri yazıp çiziyor sonra sayfanızı kapatıyor ya. Kuduruyorsunuz
Rabbim daha beter etsin bir daha hiç açılamaz olur inşaallah...
İnsanlığa zulmeden toplumları Rabbim helak edecek inşaallah yorumu beğenmeyenler nesini beğenmedi acaba?...
vardır bununda altında bişeyler..ama inşallah abd hükümeti denizin dibini boylar...
ABD keşke yeryüzünden büsbütün silinse
beter olurlar inşallah
SAYIN ERDOĞAN TRUMPI BİTİRDİ YAŞASIN ERDOĞAN
Allahın sopası yok...beter olun
AMARİKAN GAVURU YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MAKİNAYA BAĞLI YAŞIYO MAKİNA Bİ YERE KADAR YAŞATACAK SON GELDİ !! ZAVALLI HALK YÖNETİCİLERİNİN YAHUDİNİN OYUNCAA OLMASININ BEDELİNİ AĞIR ÖDİYECEK OLAN ONLARA OLACAK !
Yahu ABD için sıradan bir durum. Bütçe konusunda anlaşmazlık olursa işyeri kapatır gibi hükümet kapatılıyor. Kısa süre sonra da anlaşmaya varılıp açılıyor. Sanki Dünya tarihinde ilkmiş haber yapıyorsunuz burada çomarları heyecanlandırıyorsunuz. :D "Amerikan uşağı" diyecek çomarlara da peşinen söylüyorum: Hillary Clinton'a karşı Trump seçimi kazandığında çobanınız tayyip de dahil hepiniz sevinmiştiniz. :)) Sonra ne mi oldu? Tabi Trump'ın tayyipi kandırması vs. vs. vs.
@l_furkan_l dogru söylüyorsunuz, en son 2013 de gene bütce konusunda parti zitlasmasindan kapanmisti 16 gün sonra cailmisti, ilk degil.
Araplar olmasa Amerika Türkler olmasa Avrupa batmıştı
ABD demokrasiyi öğrenmek istiyorsa TC gelmesi gerek.TBMM'de CHP yolsuzluk belgeleri açıklıyor iktidar ya CHP'yi yada FETO'yu suçluyor.CHP belediye başkanları suçlanıp açığa alınıyor AKP belediye başkanları istifa ettiriliyor ama haklarında hiç bir suçlama,yolsuzluk soruşturmaları yok. Acaba dünya üzerinde var olan demokratik bir ülkede bu tür olaylar yaşanıyor'mudur?
Turp dene zat kukla, hemde sorunlu bir kukla, anadoluda bir söz vardır ''delidir ne yapsa yeridir,,
harbi harbi kepenkleri mi indirdiler? başlığa bak hizaya gel :D
DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY DEMEK... BİZDE OLSA BUNLARI HEMEN TERÖRİST İLAN DERDİK. NEREYE VARACAĞI DA BELLİ OLMAYAN BİR KRİZ. DELİ TRUMP'UN BAŞINI YESE BARİ...
ALLAH IN GAZABI ÜZERİNİZDEN EKSİK OLMASIN ABD. DÜNYAYI CEHENNEME ÇEVİRDİNİZ. İNSANLAR ARTIK BİRBİRİNDEN KORKAR OLDU. FİTNE FESAT VE ENTRİKALAR İLE KURDUĞUNUZ DÜZEN KENDİNİZDE PATLADI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLENDİKÇE BUNLARIN ÇÖKÜŞÜ HIZLANDI. KAN EMİCİ VAMPİRLER. BİRBİRİNİZİ YİYİN DE İNSANLIK SİZİN GİBİ CANİLERDEN KURTULSUN. SENİN NE İŞİN VAR ORTA DOĞUDA, SURİYE DE, AFGANİSTAN DA, MISIRDA, IRAKTA. İLAHİ ADALET ER YADA GEÇ TECELLİ ETTİ. BETER OLUN İNŞALLAH.
vay vat okuyorum daha gecen sene fetö için ağlıyanlar ozaman abd sizin için kurtacıydı şimdi oldu fetö düşman oldu abd düşman ulan dansöz asena bile sizin kadar kıvıramadı
Aynisi orada 2013 te de olmustu ve 16 gün sürmüstü, yani SIK tekrarlanan bir olay, yeni degil. 2 partinin zitlaamasindan ibaret, Bakalim bu sefer kac gün devam edecek?
İnşaallah daha beter olursunuzda İslam ülkeleriyle uğraşmaya zamanınız kalmaz.
HENRY KİSİNGER den DERS AL TÜRKİYE VE TÜRK DEVLETİNİ TANI AYAĞINI DENK AL
herif gelir gelmes abd batirdi ee ne olcak gecmisinde kendine ait buyuk sirketlerini batirmis birii olrak cok uzun bile dayandi abd :))
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