HABER

Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 17:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında yaptığı görüşmede, ABD'nin 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi” ifadesini kullandı.

Tillerson'ın önerisi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Afrin harekâtının ikinci gününde söylediği '30 kilometrelik operasyon' sözleriyle örtüşüyor. ABD, başından beri terör örgütü YPG ile işbirliği halinde.

Dün Fransa’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump’ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini de açıklamıştı.

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı
Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Son dakika Afrin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Zeytin Dalı Operasyonu güvenli hat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Okuyucu Yorumları 47 yorum
Tüm sınır içinse kabul edilebilir. Sadece afrin içinse tüm afrin kontrol edilmediği sürece boş yine oyalamaya yönelik bir girişim. O zaman kabul edilirse vay hükümetin haline. Ordu buna izin vermez.
YENİ KANDIRILMAYA HAZIR OLUN...!!!
Bopçular yine bir oyun oynuyor Türk milletine.Bakalım kokusu çıkar yakında.
Güvenli hattın güvenilirliği ve kalıcılığı konusunda her zaman MUĞLAKLIK vardır. PYD toparlanıp güçlendikçe güvenli hat da ihlal edilecektir. Hesaplar iyi yapılmalı.
sonuç: abd gğvenlik hat ile tsk nın askeri saldırılarını kesicek ve pyd yine silahlandırılacak ve çok daha kuvvetlendirilecektir. dolsyısıyla abd pyd den vazgeçmediği için bu anlaşmayı yapmıştır..ilerde çok daha donamımlı ve eğitimli bir orcuyla karşı karşıya gelecektir türkiye..
30 km ne allah aşkına çocukmu kandırıyorsunuz. bize en az 500kmden fazla yaklaşırlarsa ölürleerr
Bu zamana kadar bu adamlar neredeydi neyden çekiniyor da bize bu teklifi yapıyorlar kesinlikle kabul etmemiz lazım biz zaten güvenli bölge kendimiz oluşturuyoruz inşallah reisimiz kabul etmez
simdi doguda teror bittimi. artik kimse sehit olmayacakmi.rahat olabilirmiyiz.yoksa perde arkasi varmi
Genelevde bakire bulma ihtimali ABD’nin doğru söyleme ihtimalinden daha yüksektir. Tek ayak üstünde kırk yalan, asla güven olmaz.
düşmeyin artık şu johny lerin tuzaklarına. bir kez daha kandırıldık derseniz bu millet hesabını sorar size.kimseden korkumuz yok gidebildiğiniz kadar gidin.hepimiz asker doğduk korkmayın ekonomik yaptırımlardan neler gördü millet
DURMAK YOK HEMEN MENBİÇ ARKASINDAN FIRATIN DOĞUSU TARİHİ FIRSAT DURURSAK FIRSAT KAÇAR O SARI BÖLGE BİTECEK ABD DEFOLACAK GİDECEK
Kesinlikle kabul edilecek bir teklif değil. TSK Afrin de ki silah depolarını da yok edip teröristleri vuruyor. Bu şekilde bırakıp güvenli hat teklifini kabul ederse saklanıp depolanmış silahlar büyük ihtimalle yerinde kalacaktır. ABD perde arkasından teröristleri tekrar silahlandırıp perde arkasından farklı bir rol ile karşımıza çıkaracaktır. En iyisi hız kesmeden operasyona devam edip bölgeyi temizlemektir. Yaşayan tek bir namussuz teröristin en büyük zararı türk milletinedir!
gecmiş olsun seytanın çocukları artık dönüş yok
Dünya da yapılacak en son şey Türkleri karşına almaktır eyyy amerika.
abd kendi çalsın kendi oynasın . biz yolumuza bakalım.
ee bu güvenli bölgenin altında ne var boyun eğeceksin abd eninde sonunda sen bu milletin karşısında BOYUN EĞECEKSİN
Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyorsanız defolup gidin
bu abd yi yanına alarak güçlendiğini zannedenler kendilerini dokunulmaz zannetmesinler.
Amerika'nın ayak oyunları bunlar !Türkiye yıllardır anlatıyor suriye sınırına ez az 40 km girilerek tanpon bölge kurulması şart diyerek.Geç kalınsada nato acil toplanyıya çağrılıp tüm kozlarımızı oynamalıyız.Süngünün ucunu görmeden kimse bize suriyede tanpon bölge kurdurmaz.
tek bir terörist kalmayacak dendi eğer geri vites yaparsanız bu halk sizi affetmez yazık olur şehitlerimize
en güvenli hat sizin oyunlarinizin yada sizin bulunmadiginiz ,olmadığınız hat
Birseylerr önermek yerine keşke verdiğin silahları geri alsan
büyük şeytanın küçük çocukları ne oldu soysuzlar sürüsü düne kadar küçümsediğiniz TÜRK DEVLETİ SİZİ KÖPEK GİBİ KUYRUK SALLAMANI ZA VE TERÖR KÖPEKLERİNİZİ TELEF EDECEĞİNİ ANLATINIZ SİZİN GİBİ SOYSUZLAR GRUBUN NASIL GÜVENSİN ÇÜNKÜ SİZ GERÇEK BİR TERÖR DEVLETİSİNİZ YALAN KUMPAS HAİNLİK SİZİN KANINIZA İŞLEMİŞ
Yöneticilerimiz eğer bu mesajları dikkate aliyorlarsa ABD'Lİ önerisini kabul etmesinler. ABD teröristlerle işbirliği yaptığı sürece bu anlaşma olmaz. Bizim amacımız suriyeyi komple YPG,PYD,PKK'dan temizlemek.
atı alan Üsküdar'ı geçti kendi kendine konuş artık
biz tamamını guvenli bölge yapacaz ey amerika
lan abd kıçın ayrı oynuyor başın ayrı oynuyor... o turp sayesinde bu kadar komik bi yüzün olduğunun farkına vardım... başından beri söylenen önerilen güvenli bölgeyi oluşturmak için şimdiye kadar niye bekledin ve bu saatten sonra Türkiye'den ne bekliyorsun??? güven mi? bilikte hareket mi? gerçekten çok komiksin :-) sen tarafını başta seçtin ama yanlış tarafı seçtin başta yapman gerekeni sonda yapmaya çalışıyorsun ama boşuna... şimdi biraz ondan biraz bundan ortaya bi karışık yapıp iyice kafayı bulacan zavallı abd... tek tarafı seçecen ve sonunda kadar yanında olacan. kaypaklık kanınızda var...
HALA BU ABD YE İNANIYORMUSUNUZ, AKLIMIZ BAŞIMIZA NE ZAMAN GELECEK.
tehdit war... sözlerinin içinde...ya karşı karşıya gelirsek diyor....
Aferin deki terörist yapı temizlenmeden şehirlerin ahı çıkmaz...
30 kilometre sonra terörist ypg ve pkk mı olacak biz bunları istemiyoruz ama abd kendine yer ayırıyor sanırım üs bölgesi istiyor gibi biz buna müsaade etmiyoruz tarın öbür gün yine AYNI ŞEKİLDE SİLAH VE CEHHANE VERİP BİZE KARŞI OLACAKLAR ŞİMDİ TEMİZLEYELİMDE SİZİNLE ONDAN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ
Orada örgütlenmiş, silahlanmış ve eğitilmiş Ypg olduğu sürece rahatlık yok. Bu durumda Şam yönetiminin ne düşündüğü önemli. Biz oradan çekilsek ve tampon bölgeyi kabul etsek oradaki asayişi Rusya ve Şam yönetimi sağlar mı? Abd neden oradan elini çekmiyor? Bence Abd oradan elini çeksin ve işi Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimine bıraksın.
abd yine mi akıl verip önerdide bulunuyor sonra biz 30 değil 3kilometre demek istedik diye yan çizer bunlar..alıştılar adam satmaya..
Eğer Nihayete ermeden Durursanız Tüm türkiyenin hakkı haram olsun İslam Turan coğrafyasında ABD olduğu sürece bu topraklara huzur gelmez Kaybediyorsun Ey turan islam coğrafyası Kaddafiyi kaybettin araştırınız Suudileri Kaybediyorsun Araştırınız Bu cografyadaki tüm destekçilerini kaybediyorsun ey ülkem uyan artık Ya ataların izinde yürüyeceğiz Yada SEyretmekle yetineceğiz İnanma Hain sözüne Kaybedeceksin Yine Uyan ey devlet. Ya devlet olacağız Yada ülke olarak kalacağız Herkesin sözü olacakta biz yine susacağız Susturmayın bizi...
Geçti borun pazarı sür eşeğini niğdeye
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'e km.lerce çin settini yaptıran kahraman Türk'ün evlatları olarak, bugün müslüman olan komşumuzla aramıza km.lerce beton duvarlar ören bir millete döndük. Şeytan Abd'nin bu teklifinin altında Türkiyeyi sadece afrinle kendi kabuğuna sıkıştırma siyaseti var. Bizim mal kafalı dış işleri bakanı da kabul edyor. Ne hallere düştük.
AMERİKA SEN NASIL İNSANSIN BUNU SANA TÜRKİYE BİNLERCE SÖYLEDİ YENİMİ AKILLANDIN
Asla kabul edilemez şeytan yine siyasal şeytanlık ve aldatma peşinde resulay kobani ve ırak tarafında o dediklerini kendi yapmalı fırattan bu tarafa söz söylemeye abd nin hakkı yok. Zalimler için yaşasın cehennem.
lan abd kıçın ayrı oynuyor başın ayrı oynuyor... iki taraftan birini seç sadece biriyle yoluna devam et. ya koca bir devletin yanında ol ya da pkk nın. biraz ondan biraz bundan ortaya karışık yapıp kafayı buldun bi dediğin diğerini tutmuyor.. :-)
Bu saatten sonra hiç bir öneri kabul edilmemeli neden 30 km tüm sınır hattı güvenli bölge yapılmalı ve Suriye vatandaşları yurtlarında güvenle kalmalı ve bunu türkler sağlayıp. Bölgeyi kontrol altında tutmalı
Tillersonun sözüyle 30 km. hat oluşturmak ülkemizi bağlamaz. ülkemizin 900 km sınır komşusu olan ırak ve suriyede abd nemalanacak, sömürecek diye, kürtlerden oluşturacağı ucuz insanlar ordusuna zarar vermemizi istememekte, Türk milleti bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün olması sebebiyle, bu hainleri eriteceğimizi bilen abd bizi oyalamak niyetinde, zaten ülkemizin ırak petrollerinden %10 payımız olmasına rağmen, özal döneminde bu hakkımızdan vaz geçildi, özal bunu kimin amacı için yaptığı belli, ülkemizin hayrına olan bir gelişme değildi. ama kendi göbeğimizi başkaları kesince netice ortada..
Şimdi önce şunu bir anlayalım 30 kmlik güvenli hat tüm kuzey suriye sınırında mı yer alacak yoksa suriyenin batısında mı? Eğer ikincisini istiyorlarsa ve kabul ederseniz diyecek söz yok bunca çaba bunun için mi? Eğer birincisi ise yanında da Fetoşu bonus olarak verirlerse düşünmeden kabul edin ve hatta balıklama atlayın. Bence o güvenli hat suriyenin batısıdır, bunu vererek bir süre daha oyalayacaklar kesinlikle kabul etmeyin ve tersleyin.
Burak ile Berat şehitlik şansını kaçırmışlar.Bu yüce mertebeden mağrum kaldıkları için çok üzgündürler.Onların üzüntülerini paylaşıyorum.
Diğer Haberler
Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Trump'ın 'yasak aşkı'

Trump'ın 'yasak aşkı'

Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi

Güzellik yarışmasında botoks skandalı! 12 deve diskalifiye edildi

Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.