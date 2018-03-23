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Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı! Leşkergah şehrinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, stadyumda bir spor müsabakası izledikten sonra dışarı çıkanları hedef aldılar. Patlamada en az 15 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

Ayrıntılar geliyor…

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