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AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı şirketlere gümrük vergisi tehdidinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ticaret savaşları uyarısı geldi...

AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.

ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını" söyleyeceği bildirildi.

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."

Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
merkel Almanya savaş tehditi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Herkes çok uzun zaman var zannediyor Ama Amerika’nın sefil duruma düşeceği tarih çok yakın gözümüzde Büyüttüümüz Amerika Birleşik Devletleri çok yakın zamanda 2018 senesi içerisinde meşruiyetini ve saygınlığını yitirecek döviz hızlı düşecek Çin Pakistan hindistan Rusya Türkiye İran gibi ülkeler kendi aralarında zaten artık dolar kullanmıyorlar Bu bir başlangıç artan enflasyon oranları ile abd iç sında da karışıklıklar çıkacak halk isyan edecek bu yorumumu bir kenara not Edin lütfen
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